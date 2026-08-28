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मेरठ में टीचर का टॉर्चर! छात्र को शिक्षक ने जड़ा 39 सेकंड में 17 थप्पड़

राजकीय इंटर कॉलेज में कक्षा 10 की छात्र के साथ शिक्षक द्वारा बेरहमी से पिटाई का मामला.

मेरठ में शिक्षक ने छात्र को जड़ा 39 सेकंड में 17 थप्पड़
मेरठ में शिक्षक ने छात्र को जड़ा 39 सेकंड में 17 थप्पड़ (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 5:52 PM IST

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मेरठ: जनपद के हस्तिनापुर कस्बे के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज में कक्षा 10 की छात्र के साथ शिक्षक द्वारा बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से विद्यालय प्रशासन में हड़कंप है.

​पीड़ित छात्र के पिता रमेश के अनुसार, उनका बेटा गुरुवार को स्कूल गया था. करीब 12 बजे एक शिक्षक कक्षा में आए और पढ़ाई को लेकर छात्र पर भड़क गए. शिक्षक ने छात्र से पूछा "क्या पढ़ रहा है? इतने दिनों से क्या कर रहे हो? क्या बनाया है यह?" छात्र जवाब देता, ​इससे पहले शिक्षक ने थप्पड़ों की बरसात कर दी. छात्र रोता रहा और बचाव की गुहार लगाता रहा, लेकिन शिक्षक लगातार उसे मारते रहे. ​

​घटना की जानकारी मिलते ही परिजन स्कूल पहुंचे और प्रधानाचार्य अमित कुमार से शिकायत दर्ज कराई, इसके बाद परिजन छात्र को लेकर हस्तिनापुर थाने पहुंचे और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित तहरीर दी.

सीओ मवाना पंकज लवानिया ने बताया कि ​"छात्र के परिजनों की तरफ से लिखित तहरीर प्राप्त हुई है. तहरीर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है. आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. स्कूल प्रशासन से जांच में सहयोग मांगा गया है.

​प्रधानाचार्य अमित कुमार ने बताया कि छात्र के पिता ने शिक्षक द्वारा मारपीट की शिकायत की है. मामले की आंतरिक जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी शिक्षक पर आवश्यक विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

​घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है और आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त विभागीय व कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है.

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