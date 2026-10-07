ETV Bharat / state

​लखनऊ के टीचर ने छात्र को बेरहमी से पीटा; कान का पर्दा फटा

​लखनऊ: राजधानी के पॉश इलाके हजरतगंज स्थित एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्र पर बर्बरता का सनसनीखेज मामला सामने आया है. कक्षा 7 में पढ़ने वाले मासूम छात्र को शिक्षक ने कान पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि उसके बाएं कान का पर्दा फट गया. कान में असहनीय दर्द और तबीयत बिगड़ने पर जब परिजन बच्चे को डॉक्टर के पास ले गए, तब मेडिकल जांच में पर्दा फटने की पुष्टि हुई.

पीड़ित पिता का आरोप है कि इससे पहले भी एक शिक्षक द्वारा बच्चे के सिर पर मारने की वजह से न्यूरोलॉजी के डॉक्टर से इलाज कराना पड़ा था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने कोई सुध नहीं ली. आखिरकार पीड़ित पिता की तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ संगीन धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.





​शोर मचाने का आरोप लगाकर कान पर जड़ दिया थप्पड़:

​हजरतगंज पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार बटलर रोड स्थित लालबहादुर शास्त्री गन्ना संस्थान परिसर निवासी विश्वनाथ प्रसाद का बेटा लखनऊ के एक नामी स्कूल में सातवीं कक्षा का छात्र है. पिता के मुताबिक 5 अक्टूबर को स्कूल के शिक्षक नवनीत ने उनके बेटे पर क्लास में शोर मचाने का आरोप लगाया. शिक्षक ने गुस्से में आकर छात्र के बाएं कान पर पूरी ताकत से थप्पड़ जड़ दिया. थप्पड़ का झटका इतना तेज था कि मासूम वहीं दर्द से बिलबिला उठा.



​अस्पताल में जांच कराई तो फटा मिला कान का पर्दा: घर लौटने के बाद बच्चे के कान में तेज दर्द शुरू हो गया और उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. घबराए परिजन छात्र को तुरंत ईएनटी (कान, नाक व गला) विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ले गए. डॉक्टरों ने जब उपकरण से जांच की तो सामने आया कि थप्पड़ के अत्यधिक दबाव की वजह से बच्चे के बाएं कान का पर्दा बुरी तरह फट चुका है.



​पहले भी सिर पर किया था वार, न्यूरोलॉजिस्ट से चला था इलाज: ​पीड़ित पिता विश्वनाथ प्रसाद ने स्कूल प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं पिता का कहना है कि इससे पहले कक्षा 7-बी के क्लास टीचर ने भी उनके बेटे के सिर के पीछे जोरदार वार किया था. उस समय भी बच्चे की दिमागी हालत पर असर पड़ा था और उसे न्यूरोलॉजी के डॉक्टर से उपचार दिलाना पड़ा था.

उस दौरान बच्चे के परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर शिक्षक की इस हिंसक हरकत की लिखित व मौखिक शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने मामले को दबाते हुए आरोपी शिक्षक पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की. इसी ढिलाई का नतीजा रहा कि अब दूसरे शिक्षक ने बच्चे का कान का पर्दा ही फाड़ दिया.



​हजरतगंज पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच शुरू: ​स्कूल प्रबंधन से न्याय न मिलने पर पीड़ित पिता ने सीधे पुलिस की शरण ली हजरतगंज कोतवाली में पिता की लिखित शिकायत पर आरोपी शिक्षक नवनीत के खिलाफ मारपीट और चोट पहुंचाने की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.