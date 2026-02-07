ETV Bharat / state

होमवर्क न करने पर शिक्षक ने कक्षा 2 के छात्र को मारे 105 डंडे

पुलिस ने परिजन की शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

शिक्षक ने छात्र को पीटा
गोंडा: करनैलगंज थाना क्षेत्र के एक निजी विद्यालय में एक शिक्षक ने कक्षा दो के छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी. इसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई. उसके दोनों पैरों सहित शरीर के कई हिस्सों पर डंडों के निशान उभर आए हैं. पुलिस ने परिजन की शिकायत पर शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज की है.

करनैलगंज थाना क्षेत्र के चतरुपुर नकार निवासी राज प्रसाद का नौ वर्षीय पुत्र क्षेत्र के गुमदहा में संचालित निजी स्कूल में कक्षा दो का छात्र है. गुरुवार को वह रोज की तरह स्कूल पढ़ने गया था. पिता का आरोप है कि शिक्षक प्रखर सिंह ने बेटे की बेरहमी से पिटाई कर दी. पीड़ित पिता के अनुसार बच्चे को करीब 105 डंडे मारे गए, जिससे उसके दोनों पैरों समेत शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं.

राज प्रसाद ने बताया कि बेटा कक्षा दो में पढ़ता है. अध्यापक प्रखर सिंह ने होमवर्क न करने पर बच्चे को 105 डंडे गिनकर मारे. बच्चा घर गया तो बताने लगा कि आरोपी शिक्षक ने बिस्कुट दिया और समझाया कि घर पर मत बताना, नहीं तो कल फिर मारेंगे. इसके बाद वह शिकायत लेकर स्कूल पहुंचे, लेकिन आरोप है, तो वहां से उन्हें भगा दिया गया. इसके बाद पिता थाने में शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.

कोतवाल नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. चचरी चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अवनीश शुक्ला को मामले की जांच सौंपी गई है.

