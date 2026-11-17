बिहार में शिक्षक का शव मिला, डैम से मिली लाश, परिजन बोले- हत्या की गई
Teacher Body Found In Gaya: गया में सोमवार से लापता मिडिल स्कूल के शिक्षक का शव मिला, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार.
Published : November 17, 2026 at 5:42 PM IST
गया : बिहार के गया में मिडिल स्कूल के शिक्षक का शव डैम से बरामद हुआ है. शिक्षक सोमवार की रात से लापता थे. मंगलवार की सुबह मोहनपुर डैम से शिक्षक का शव मिला. शव मिलते ही परिजनों में चित्कार मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हुआ है. वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. वहीं, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.
डैम से मिला शिक्षक का शव
घटना गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर डैम की है. मृतक की पहचान मोहनपुर थाना अंतर्गत सिरीयावां गांव के रहने वाले जमुना यादव (55 वर्ष) के रूप में हुई है. जमुना यादव सरकारी शिक्षक थे. गांव में ही रहे मध्य विद्यालय सिरीयावां में वे पोस्टेड थे. परिजनों ने आशंका जताई है कि हत्या कर शव को मोहनपुर डैम में फेंका गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है.
आखिर डैम कैसे पहुंचे?
परिजनों के अनुसार, जमुना यादव सोमवार रात घर में खाना खाया. इसके बाद वे घर के बाहर टहलने के लिए निकले थे. जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल रहा था. परिजन लगातार खोजने में जुटे थे. पूरी रात ढूंढने के बाद भी जमुना यादव का कोई पता नहीं चल सका. इसके बाद मंगलवार की सुबह को मोहनपुर डैम से शव मिला. परिजनों के अनुसार वह घर से डैम कैसे पहुंचे और मोहनपुर डैम में उनका शव कैसे आया, यह कई सवाल खड़ा कर रहा है.
परिजनों के मुताबिक हत्या कर शव को पानी में फेंकने की पूरी आशंका है. फिलहाल परिजनों के द्वारा अभी तक लिखित शिकायत थाने में नहीं दी गई है. पुलिस का कहना है कि परिजनों के द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी. वहीं इस मामले की वास्तविक हकीकत सामने लाने के लिए डायटम टेस्ट भी कराएगी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है.
''सिरीयावां गांव के रहने वाले शिक्षक जमुना यादव का शव मोहनपुर डैम से बरामद किया गया है. पुलिस मामले में छानबीन कर रही है. घटना के कारणों की वास्तविक जानकारी के लिए डायटम टेस्ट कराया जाएगा. इसके लिए पानी सुरक्षित रखा गया है. डायटम टेस्ट से यह स्पष्ट हो जाएगा कि घटना आखिर कैसे घटी. पुलिस की अग्रतर कार्रवाई जारी है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.''- अजीत कुमार, थानाध्यक्ष, मोहनपुर
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