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बिहार में शिक्षक का शव मिला, डैम से मिली लाश, परिजन बोले- हत्या की गई

यहीं से हुई शव की बरामदगी ( ETV Bharat )

गया : बिहार के गया में मिडिल स्कूल के शिक्षक का शव डैम से बरामद हुआ है. शिक्षक सोमवार की रात से लापता थे. मंगलवार की सुबह मोहनपुर डैम से शिक्षक का शव मिला. शव मिलते ही परिजनों में चित्कार मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हुआ है. वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. वहीं, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

डैम से मिला शिक्षक का शव