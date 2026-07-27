कुशीनगर में टीचर की चप्पलों से पिटाई; छेड़छाड़ के आरोपी को छात्रा और परिजनों ने पीटा
छात्रा से छेड़छाड़ की जानकारी मिलने के बाद परिजन कोचिंग सेंटर पहुंचे और टीचर की जमकर पिटाई की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 7:00 AM IST
कुशीनगर: जिले के सेवरही थाना क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में एक छात्रा चप्पलों से टीचर की पिटाई कर रही है. इसके बाद उस कोचिंग का स्टाफ और परिजन भी टीचर को पीटते दिख रहे हैं. साथ ही दोबारा ऐसी गलती न करने की कसम भी खिलाई जा रही है. फिलहाल, पुलिस मामले में शिकायत का इंतजार कर रही है. ETV भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
इस घटनाक्रम को लेकर सेवरही थाना प्रभारी मनोज वर्मा ने बताया कि जिस कोचिंग का मामला है, वहां पर पुलिस की टीम गई थी, लेकिन वह टीचर वहां नहीं मिला. हम लोग वीडियो की सत्यता की जांच कर रहे हैं. अभी तक किसी पक्ष से कोई शिकायत भी नहीं मिली है. शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना सेवरही इलाके की है. यहां करीब एक महीने पहले IIT और NEET की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर खुला था. पीड़ित छात्रा इस कोचिंग में पढ़ने के लिए जाती थी. पढ़ाई के दौरान टीचर उससे अश्लील हरकत करता था. छात्रा ने इसकी अपने शिकायत परिजनों से की थी.
जानकारी मिलने के बाद परिजन कोचिंग सेंटर पहुंचे और टीचर की जमकर पिटाई की. आरोपी टीचर पर परिजन और छात्रा ने चप्पल, थप्पड़ों से मुंह पर और पीठ पर ताबड़तोड़ हमले किए.
टीचर इस दौरान अपना मुंह छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोग उसका हाथ हटाकर चप्पलों और थप्पड़ों की बारिश करते रहे. टीचर से हाथ जोड़कर माफी भी मंगवाई गई. हालांकि इस मामले में आरोपी टीचर फरार है. छात्रा और परिजन भी पुलिस के सामने नहीं आ रहे हैं.
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