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कुशीनगर में टीचर की चप्पलों से पिटाई; छेड़छाड़ के आरोपी को छात्रा और परिजनों ने पीटा

कुशीनगर में टीचर की चप्पलों से पिटाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )