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सरकारी स्कूल में ढाई साल के बच्चे की पिटाई, मासूम का रो-रोकर बुरा हाल

ठियोग: अकसर ऐसे मामले सामने आते हैं, जहां शिक्षकों द्वारा बच्चों की बेरहमी से पिटाई की जाती है, जिससे बच्चों के मन में स्कूल का डर बैठ जाता है और वे स्कूल जाने के नाम पर ही रोने लगते हैं. ऐसा ही एक मामला शिमला जिले से भी सामने आया है. शिमला जिले के उपमंडल ठियोग के तहत प्राइमरी स्कूल चियोग में एक शिक्षिका ने एक बच्चे को पीट दिया. जिसके बाद बच्चा इतना सहम गया कि घर में भी उसका रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. परिवार द्वारा इसकी शिकायत स्कूल प्रिंसिपल और सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर की गई है.

टॉयलेट करने पर की पिटाई

बच्चे के पिता गोपाल शर्मा ने बताया कि उनका बेटा ढाई साल का है. मंगलवार सुबह 10 बजे उन्होंने बच्चे को स्कूल भेजा था. उन्होंने बताया कि करीब 10:30 बजे उनकी बहन को फोन आया कि उनके बेटे को टीचर ने थप्पड़ मारा है. जिसके बाद वो अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल पहुंचे. जब उन्होंने टीचर से पूछा कि क्यों उनके बेटे को मारा गया तो उन्हें बताया कि बच्चे ने टॉयलेट कर दिया था. जब उन्होंने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की तो संबंधित टीचर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और कहा कि 'जो करना है कर लो, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है'.