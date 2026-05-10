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दरभंगा में छात्रा से छेड़खानी के आरोप में शिक्षक की पिटाई, BEO ने दिया जांच का आदेश

दरभंगा में एक विद्यालय में घुसकर आधा दर्जन युवकों ने शिक्षक की पिटाई की, बीईओ ने जांच का आदेश दिया है. पढ़ें-

स्कूल में घुसकर शिक्षक के साथ मारपीट
स्कूल में घुसकर शिक्षक के साथ मारपीट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 10, 2026 at 8:59 PM IST

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दरभंगा : बिहार के दरभंगा जिले के सदर प्रखंड स्थित एक मध्य विद्यालय में कुछ लोगों ने स्कूल शिक्षक के साथ हाथापायी जैसी घटना को अंजाम दिया है. पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षा विभाग और स्थानीय प्रशासन में हरकत में आया है. विडियो की जांच का आदेश जारी किया गया है.

स्कूल में घुसकर शिक्षक के साथ मारपीट : दरअसल, पूरा घटनाक्रम सदर प्रखंड के नैनाघाट पंचायत स्थित मझियाम मध्य विद्यालय का बताया जा रहा है, जिसमें उसी पंचायत के आधा दर्जन युवक अचानक स्कूल परिसर में घुस आए और एक शिक्षक के साथ मारपीट शुरू कर दी. लेकिन वहां उपस्थित शिक्षक के बच बचाव के कारण शिक्षक की जान बच गई.

छात्रा से छेड़खानी का मामला : वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार मारपीट के पीछे की वजह उक्त विद्यालय की छठी क्लास की एक छात्रा के साथ क्लास रूम में शिक्षक ने छेड़खानी की थी, इस बात की जानकारी छात्रा ने अपने घर जाकर बताई थी. शनिवार को करीब आधा दर्जन युवक शिक्षक को स्कूल में घेरकर पीटते वायरल विडियो में दिखाई दे रहे हैं.

शिक्षक पर लगे आरोप : घटना को लेकर इलाके में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. लोगों का कहना है कि आरोप चाहे जो भी हो, कानून को हाथ में लेना उचित नहीं है. स्कूल जैसे संवेदनशील परिसर में इस तरह की घटना से अभिभावकों और छात्रों में भी डर का माहौल है. हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि ईटवी भारत नहीं करता है.

शिक्षा विभाग ने जवाब तलब किया : मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से जवाब तलब किया है. बीईओ ने पूछा है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद पुलिस और विभागीय अधिकारियों को तत्काल सूचना क्यों नहीं दी गई. उन्होंने प्रधानाध्यापक को 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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