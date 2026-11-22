ETV Bharat / state

स्कूल प्रार्थना सभा में देरी से पहुंचने पर शिक्षक का पारा HIGH, छात्रों की कर दी जमकर पिटाई, CEO ने दिए जांच के आदेश

शिक्षक ने प्रार्थना सभा में देरी से पहुंचने पर छात्रों की पिटाई की ( PHOTO- IANS )

पौड़ी गढ़वाल: विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के नाम पर छात्रों की पिटाई का मामला सामने आने से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. राजकीय इंटर कॉलेज कालेश्वर में प्रार्थना सभा में देरी से पहुंचने पर कक्षा 8, 9, 11 और 12वीं के आठ छात्रों की छड़ी से पिटाई किए जाने का आरोप है. आरोप है कि पिटाई इतनी की गई कि छात्रों की पीठ पर छड़ी के निशान तक उभर आए. मामला सामने आने के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी पौड़ी को जांच के निर्देश दिए हैं.

पूर्व पीटीए अध्यक्ष एवं धनाऊ मल्ला के ग्राम प्रधान कमल रावत के मुताबिक, बीते 19 नवंबर को कुछ छात्र प्रार्थना सभा में निर्धारित समय से देरी से पहुंचे थे. इस पर संबंधित शिक्षक ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए छड़ी से उनकी पिटाई कर दी. उन्होंने मामले को गंभीर बताते हुए कार्रवाई की मांग की है.