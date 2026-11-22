स्कूल प्रार्थना सभा में देरी से पहुंचने पर शिक्षक का पारा HIGH, छात्रों की कर दी जमकर पिटाई, CEO ने दिए जांच के आदेश
पौड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक ने प्रार्थना सभा में देरी से पहुंचने पर छात्रों की पिटाई की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 22, 2026 at 7:19 PM IST
पौड़ी गढ़वाल: विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के नाम पर छात्रों की पिटाई का मामला सामने आने से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. राजकीय इंटर कॉलेज कालेश्वर में प्रार्थना सभा में देरी से पहुंचने पर कक्षा 8, 9, 11 और 12वीं के आठ छात्रों की छड़ी से पिटाई किए जाने का आरोप है. आरोप है कि पिटाई इतनी की गई कि छात्रों की पीठ पर छड़ी के निशान तक उभर आए. मामला सामने आने के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी पौड़ी को जांच के निर्देश दिए हैं.
पूर्व पीटीए अध्यक्ष एवं धनाऊ मल्ला के ग्राम प्रधान कमल रावत के मुताबिक, बीते 19 नवंबर को कुछ छात्र प्रार्थना सभा में निर्धारित समय से देरी से पहुंचे थे. इस पर संबंधित शिक्षक ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए छड़ी से उनकी पिटाई कर दी. उन्होंने मामले को गंभीर बताते हुए कार्रवाई की मांग की है.
वहीं विद्यालय की प्रधानाचार्य रेखा भट्ट ने बताया कि प्रार्थना सभा में देर से पहुंचने वाले आठ छात्रों में धनाऊ मल्ला के चार, जबकि खपरोली और बणगांव के दो-दो छात्र शामिल थे. उन्होंने बताया कि, इन्हीं गांवों की छात्राएं निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचती हैं, जबकि कुछ छात्र बीते जुलाई माह से ही प्रार्थना सभा में देरी से पहुंच रहे थे.
जुलाई में सुबह की पाली में विद्यालय संचालित होने के दौरान छात्रों को मौखिक चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था. इसके बावजूद, पिछले दो महीनों से दिन की पाली में विद्यालय संचालित होने पर भी छात्रों के समय पर न पहुंचने की समस्या बनी रही. इस संबंध में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) और पैरेंट-टीचर एसोसिएशन (पीटीए) की बैठकों में अभिभावकों को भी जानकारी दी गई थी.
-रेखा भट्ट, प्रधानाचार्य-
प्रधानाचार्य ने स्वीकार किया कि संबंधित शिक्षक ने छात्रों को समझाने के लिए उनकी मामूली पिटाई की थी. वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी अत्रेश सयाना ने मामले का संज्ञान लेते हुए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (बीईओ) पौड़ी मास्टर आदर्श को जांच के निर्देश दिए हैं.
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