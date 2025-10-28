ETV Bharat / state

सरकारी स्कूल की शिक्षक बनी 'शैतान', कांटेदार झाड़ी से की बच्चे की पिटाई

शिमला जिले के रोहडू में शिक्षक ने कांटेदार झाड़ी से बच्चे की पिटाई की है. वीडियो वायरल होने पर शिक्षा विभाग ने किया निलंबित.

ROHRU TEACHER BEAT CHILD
रोहडू में शिक्षक ने कांटेदार झाड़ी से की बच्चे की पिटाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 4:41 PM IST

रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ू में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. रोहड़ी में सरकारी स्कूल एक टीचर द्वारा स्टूडेंट को कांटेदार झाड़ी से मारने का मामला सामने आया है. छात्र को कांटेदार झाड़ी से बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो होने पर शिक्षा विभाग ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है.

रोहड़ू में शिक्षक ने कांटेदार झाड़ी से की बच्चे की पिटाई

वीडियो में टीचर बच्चे को नंगा करके कांटेदार झाड़ी से मारते हुए दिखाई दे रही है, जबकि बच्चा लगातार रोते हुए और न मारने की गुहार लगाता नजर आ रहा है. पूरा मामला रोहड़ू ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल गवाना का है. स्कूल हेड टीचर (HT) रीना राठौर बच्चे को नंगा करके झाड़ी से मार रही हैं. कांटेदार झाड़ी से पिटाई पर बच्चा सिसक-सिसक कर रो रहा है. लेकिन, टीचर लगातार बच्चे की पिटाई कर रही है. उस वक्त वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया.

वीडियो वायरल होने पर शिक्षक पर गिरी गाज

स्थानीय लोगों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है. स्थानीय लोगों के अनुसार, बच्चा चौथी क्लास का है. बच्चे की पिटाई से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने हेड टीचर रीना राठौर को सस्पेंड कर दिया है. एलीमेंट्री एजुकेशन निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि, यह कृत्य बच्चों को शारीरिक दंड से प्रतिबंधित करने वाले आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 17 और शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों का सीधा उल्लंघन है. महिला टीचर का यह आचरण केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 की धारा 3(1) के तहत गंभीर दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है. डिप्टी डायरेक्टर ने रीना राठौर को निलंबित कर उनका मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय सराहन में फिक्स किया है.

एलीमेंट्री एजुकेशन निदेशक की शिक्षकों को नसीहत

एलीमेंट्री एजुकेशन निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि, "शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस पूरे मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. शिक्षकों को बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, न कि हिंसक रवैया अपनाना चाहिए."

शिक्षा के मंदिर में भी बच्चे नहीं सुरक्षित?

वायरल वीडियो में एक महिला और एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है. लेकिन, हैरानी की बात यह है कि कोई भी महिला टीचर को बच्चे की पिटाई करने से नहीं रोक रहा है. वायरल वीडियो ही टीचर पर कार्रवाई का आधार बना है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना न केवल शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक सख्ती की आवश्यकता है.

TEACHER BEAT CHILD IN ROHRU
HIMACHAL EDUCATION DEPARTMENT
ROHRU GOVT SCHOOL
रोहड़ू में स्कूली बच्चे की पिटाई
ROHRU TEACHER BEAT CHILD

