कहीं शिक्षक कम तो कहीं ज्यादा, ट्रांसफर्स के बाद बिगड़ी सरकारी स्कूलों की तस्वीर...
विभाग के सामने चुनौती. तबादलों से जुड़ी परिवेदनाओं का निस्तारण और ऐसे स्कूलों में तत्काल शिक्षकों की व्यवस्था करना, जहां छात्रों की संख्या ज्यादा है.
Published : August 16, 2026 at 5:27 PM IST
जयपुर: प्रदेश में हालिया शिक्षक ट्रांसफर्स के बाद शिक्षकों की उपलब्धता का संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है. कहीं छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षक कम हैं तो कहीं जरूरत से ज्यादा शिक्षक पदस्थापित हैं. दूसरी ओर, तबादलों के बाद 4 हजार से ज्यादा शिक्षकों की पोस्टिंग और लंबित परिवेदनाओं का मामला भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है. ऐसे में सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना शिक्षा विभाग के लिए चुनौती बन गया है.
असंतुष्ट शिक्षकों की परिवेदनाओं का नहीं हुआ निस्तारण : हाल में हुए ट्रांसफर्स के बाद असंतुष्ट शिक्षकों से विभाग ने परिवेदनाएं मांगी थीं. इनका निस्तारण 30 जुलाई तक किया जाना था, लेकिन कई शिक्षक अब भी अपने मामले में फैसले का इंतजार कर रहे हैं. ट्रांसफर के बाद कई शिक्षकों को पुराने पद से कार्यमुक्त किया जा चुका है, जबकि नई पोस्टिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने से ज्वाइनिंग भी प्रभावित हुई है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने माना, प्रदेश में ऐसे स्कूल हैं जहां छात्रों की संख्या ज्यादा है, लेकिन शिक्षकों की कमी है. कुछ स्कूलों में छात्रों की तुलना में शिक्षक ज्यादा हैं.
ऐसे में विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरत के अनुसार शिक्षकों की कार्यव्यवस्था की जाए. मंत्री ने कहा, जहां बच्चों की संख्या ज्यादा है, शिक्षक कम हैं, वहां दूसरे स्कूलों से शिक्षकों को कार्यव्यवस्था के तहत लगाया जाएगा. जहां शिक्षक ज्यादा हैं, वहां से आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी. इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई शिक्षक की कमी के कारण प्रभावित न हो.
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11वीं-12वीं में भी शिक्षकों का संकट : प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम संचालित हैं, लेकिन इनके अनुरूप शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं. इससे 11वीं-12वीं में विषयवार पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका है. इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा, जहां छात्रों की संख्या होगी, वहां शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी. जरूरत पड़ने पर सेकंड ग्रेड शिक्षक भी 12वीं के छात्रों को पढ़ा सकते हैं. विभाग में सेकंड ग्रेड शिक्षकों को पदोन्नति के बाद व्याख्याता बनाया जाता है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं.
लंबित परिवेदनाओं के बीच नई भर्तियों की ज्वाइनिंग भी प्रभावित :उधर, शिक्षक संगठनों का कहना है, ट्रांसफर्स से जुड़े मामलों का समय पर समाधान नहीं होने का असर नई नियुक्तियों और पदोन्नत शिक्षकों की ज्वाइनिंग पर भी पड़ रहा है. राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष विपिन शर्मा ने कहा कि लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाना चाहिए, ताकि नए नियुक्त ग्रेड-2 शिक्षक और पदोन्नत व्याख्याता खाली पदों पर ज्वाइन कर सकें. ऐसे में अब विभाग के सामने दोहरी चुनौती है कि एक ओर तबादलों से जुड़ी लंबित परिवेदनाओं का निस्तारण करना और दूसरी ओर ऐसे स्कूलों में तत्काल शिक्षकों की व्यवस्था करना, जहां छात्रों की संख्या ज्यादा है. शिक्षा मंत्री के निर्देशों के बाद कार्यव्यवस्था के जरिए इस असंतुलन को दूर करने की कोशिश की जा रही है.
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