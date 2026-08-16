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कहीं शिक्षक कम तो कहीं ज्यादा, ट्रांसफर्स के बाद बिगड़ी सरकारी स्कूलों की तस्वीर...

क्लासरूम में छात्रों को पढ़ाती शिक्षक ( ETV Bharat File Photo )