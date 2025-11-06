अब सोलन में टीचर का टॉर्चर! चौथी कक्षा के छात्र के साथ मारपीट का आरोप, सिर से बहने लगा खून
हिमाचल प्रदेश के सरकार स्कूलों में शिक्षकों के द्वारा छात्रों को पीटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 10:55 AM IST|
Updated : November 6, 2025 at 11:01 AM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन दिनों शिक्षकों के द्वारा छात्रों के साथ मारपीट के गंभीर मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अब सोलन जिले के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में चौथी कक्षा के छात्र के साथ कथित मारपीट का नया और गंभीर मामला सामने आया है. पीड़ित छात्र के सिर में गहरी चोट लगी है. पीड़ित छात्र के परिजन बुधवार (5 नवंबर) को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में इलाज करवाने के लिए लेकर आए. इसके साथ ही परिजनों ने सदर थाना सोलन में मामले की शिकायत की है.
स्कूल में चौथी कक्षा के छात्र के साथ मारपीट का आरोप
पीड़ित छात्र की माता ने बताया कि, "हमें स्कूल से फोन आया और बताया गया कि बेटे की पिटाई की गई है. आरोपी शिक्षक ने ही बताया कि उन्होंने ही मेरे बेटे को चांटा मारा था, जिससे खून बहने लगा. खबर सुनते ही हमलोग स्कूल पहुंचे तो साथी बच्चों ने हमें कहा कि शिक्षक ने लोहे की स्केल से उसकी पिटाई की थी. शिक्षक की पिटाई से बच्चे के सिर से खून बहने लगा. सिर से लगातार खून बहने पर बच्चे को नलके के पास ले जाकर पानी से धोया गया. स्कूल पहुंचने पर हमें बताया गया कि बच्चे को खिड़की से चोट लगी है."
'पहले भी स्कूल प्रशासन को दी गई है चेतावनी'
पीड़ित छात्र की माता ने बताया कि, इससे पहले भी हमने स्कूल प्रशासन को बच्चे के साथ हो रही मारपीट के बारे में चेतावनी दी हैं, लेकिन इसके बावजूद घटना दोहराई गई. उन्होंने मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है. पीड़ित की शिकायत पर स्थानीय प्रशासन ने इस घटना की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है. हालांकि, इस पूरे मामले में अभी स्कूल प्रशासन की ओर से कोई पुष्ट बयान सामने नहीं आया है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
वहीं, एसपी सोलन गौरव सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि, "पीड़ित बच्चे के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है. अभी जांच चल रही है, लिहाजा अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा. पुलिस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है. इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश जारी है."
रोहड़ू में भी स्कूली बच्चे की कांटेदार झाड़ी से हुई थी पिटाई
इससे पहले शिमला जिले के रोहड़ू में स्कूली बच्चे के साथ मारपीट का गंभीर मामला सामने आया था. रोहड़ू ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल गवाना में स्कूल हेड टीचर (HT) रीना राठौर द्वारा बच्चे को नंगा करके कांटेदार झाड़ी से मारने का मामला सामने आया था. कांटेदार झाड़ी से पिटाई पर बच्चा सिसक-सिसक कर रो रहा था. लेकिन, टीचर लगातार बच्चे की पिटाई कर रही थी. उस वक्त वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. जिसके बाद शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की थी.
ये भी पढ़ें: नाबालिग का पीछा करते-करते घर तक पहुंचा अधेड़ व्यक्ति, लोगों ने जमकर की धुनाई, फिर...
ये भी पढ़ें: शराब ठेकेदार को अदालत का समय बर्बाद करना पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने लगाया ₹2 लाख का जुर्माना