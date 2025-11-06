ETV Bharat / state

अब सोलन में टीचर का टॉर्चर! चौथी कक्षा के छात्र के साथ मारपीट का आरोप, सिर से बहने लगा खून

सोलन: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में इन दिनों शिक्षकों के द्वारा छात्रों के साथ मारपीट के गंभीर मामले लगातार सामने आ रहे हैं. अब सोलन जिले के राजकीय प्राथमिक पाठशाला में चौथी कक्षा के छात्र के साथ कथित मारपीट का नया और गंभीर मामला सामने आया है. पीड़ित छात्र के सिर में गहरी चोट लगी है. पीड़ित छात्र के परिजन बुधवार (5 नवंबर) को क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में इलाज करवाने के लिए लेकर आए. इसके साथ ही परिजनों ने सदर थाना सोलन में मामले की शिकायत की है.

स्कूल में चौथी कक्षा के छात्र के साथ मारपीट का आरोप