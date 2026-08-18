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जगदलपुर में नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकत, आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

यह पूरी घटना सोमवार की है. छात्रा ने अपनी आपबीती परिजनों को बताई. उसके बाद परिजन सिटी कोतवाली थाने पहुंचे. उसके बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने केस दर्ज किया और सोमवार के शाम को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसके बाद जगदलपुर पुलिस ने आरोपी को जगदलपुर जिला कोर्ट में पेश किया. अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

बस्तर : जगदलपुर के शासकीय विद्यालय में नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की है. आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है.

जगदलपुर पुलिस का बयान (ETV BHARAT)

जगदलपुर पुलिस का बयान

जगदलपुर CSP सुमित कुमार ने बताया कि शिक्षक ने छात्रा को अपने केबिन में बुलाया था. जहां उसके साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत सामने आई थी. जिसके बाद इस घटना की शिकायत पीड़ितों ने कोतवाली थाने में की. शिकायत के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना देरी किए जांच शुरू की और शिकायत की पुष्टि होने पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई.

पुलिस ने आरोपी शिक्षक पर पोस्को एक्ट की धारा 8 के साथ BNS की धारा 75 और 74 के तहत मामला दर्ज किया है. इसके बाद आरोपी को विशेष पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है- सुमित कुमार, जगदलपुर सीएसपी

बस्तर पुलिस ने समय रहते ही शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की. उसके बाद आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना ने यह बात प्रकाश में ला दिया है कि जगदलपुर में अब स्कूल भी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है.