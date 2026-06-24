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बस्ती: स्कूल में बच्चों के हाथों से कलावा उतरवाने पर बवाल, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के दिए आदेश

कलावा उतरवाने पर बवाल ( Photo Credit: ETV Bharat )