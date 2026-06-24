ETV Bharat / state

बस्ती: स्कूल में बच्चों के हाथों से कलावा उतरवाने पर बवाल, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के दिए आदेश

शिक्षा के मंदिर में धार्मिक आधार पर भेदभाव या भावनाओं से खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं.

कलावा उतरवाने पर बवाल
कलावा उतरवाने पर बवाल (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बस्ती: हरैया विकास क्षेत्र स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय जोगापुर में बच्चों के हाथों से कलावा (रक्षासूत्र) उतरवाने का मामला सामने आया है. स्कूल के शिक्षक ज्ञान दास पर बच्चों के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया गया है.

मामला सामने आते ही विश्व हिंदू महासंघ ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संगठन के पदाधिकारियों ने सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को शिकायत पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है.

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनूप कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं. बीएसए ने दो टूक शब्दों में कहा है कि किसी को भी किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने का अधिकार नहीं है. शिक्षा के मंदिर में धार्मिक आधार पर भेदभाव या भावनाओं से खिलवाड़ कतई स्वीकार्य नहीं किया जाएगा.

अनूप कुमार के अनुसार, जांच में शिक्षक पर लगे आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषी के खिलाफ सेवा नियमावली के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. वही हरैया थाने के प्रभारी संजय कुमार ने कहा कि मामले में तहरीर मिली है. आरोपी अध्यापक हिरासत में लिए गए हैं. मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है.

वहीं विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि हिंदू समाज के लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जोगापुर प्राइमरी स्कूल की घटना की जानकारी मिली है, इस मामले में पुलिस अधिकारियों से बात कर दोषी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की गई है.

ये भी पढ़ें: हिंदुस्तान की संस्कृति पर 'कुठाराघात' नहीं चलेगा, बिंदी, कलावा पर प्रतिबंध लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करे सरकार : साध्वी प्राची

TAGGED:

BASTI ME SHIKSHAK KA KARNAMA
UPROAR IN BASTI REMOVAL OF KALAVA
TEACHER ARRESTED IN BASTI
UPROAR OVER KALAVA ISSUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.