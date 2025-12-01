ETV Bharat / state

चमोली: स्कूल में नाबालिग छात्रों से छेड़छाड़, आरोपी टीचर यूपी से गिरफ्तार, भेजा गया जेल

नाबालिग छात्रों से यौन शोषण के आरोप में फरार टीचर को चमोली पुलिस ने यूपी के बिजनौर से गिरफ्तार किया है.

आरोपी टीचर यूपी से गिरफ्तार (ETV Bharat)
Published : December 1, 2025 at 8:54 PM IST

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में दो नाबालिग छात्रों ने टीचर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. आरोपी टीचर को पुलिस ने यूपी के बिजनौर से गिरफ्तार किया है. आरोपी टीचर का नाम युनूस अंसारी है, जो चमोली जिले के एक इंटर कॉलेज में कार्यरता है.

ये पूरा मामला 30 नवंबर 2025 को सामने आया था. पीड़ित पक्ष के परिजनों ने कोतवाली चमोली तहरीर दी थी. उन्होंने बताया कि अतिथि शिक्षक युनूस अंसारी ने परीक्षा में फेल करने समेत अन्य तरह की धमकी देकर उनकी पोती और अन्य नाबालिग छात्रा का यौन उत्पीड़न किया.

तहरीर के आधार पर कोतवाली चमोली में जीरो एफआईआर में पंजीकृत कर संबंधित घटनास्थल राजस्व क्षेत्र होने के कारण नायब तहसीलदार को प्रपत्र प्रेषित किया. वर्तमान में राजस्व उपनिरीक्षकों ने कार्य बहिष्कार किया जा रहा है. इसलिए नायब तहसीलदार ने राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र में पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों के आदेश पर विवेचना तुरंत राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस को हस्तांतरित की गई, जिसे महिला उपनिरीक्षक मीता गुसाईं को सुपुर्द किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए. इसके लिए उपनिरीक्षक विजय प्रकाश के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई.

विशेष पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश में प्रयास शुरू कर दिए. पुलिस टीम ने सर्विलांस और तकनीकी विश्लेषण से आरोपी की जानकारी जुटाई. तकनीकी इनपुट्स के आधार पर जुटाई गई जानकारी के बाद पुलिस टीम ने आज एक दिसंबर को आरोपी अतिथि शिक्षक युनूस अंसारी को उत्तर प्रदेश के जलालाबाद बिजनौर में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है.

वहीं प्रभारी निरीक्षक चमोली अनिरुद्ध व्यास व मामले की विवेचक महिला उपनिरीक्षक मीता गुंसाई द्वारा आज पुलिस टीम सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य से घटना संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई.

इस दौरान संबंधित विद्यालय व गांव का स्थलीय निरीक्षण कर पीड़ितों व अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयान विधिवत दर्ज किए गए. बताया गया कि पीड़ितों व अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण करवा लिया गया है. इसके बाद कोर्ट ने बयान दर्ज कराए जाएंगे.

वहीं आरोपी युनूस अंसारी पुत्र शब्बीर अहमद निवासी जलालाबाद कोतवाली नजीबाबाद जिला बिजनौर उम्र 49 वर्ष को आज जिला और सत्र न्यायाधीश चमोली के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार पुरसाड़ी भेज दिया गया है.

