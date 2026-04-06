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स्कूल में शिक्षक की गंदी बात, जांच के बाद आरोपी पॉक्सो एक्ट में अरेस्ट, हत्या के केस में रह चुका है संलिप्त

नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने वाला आरोपी शिक्षक अरेस्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मामले में एसडीएम ने टीम गठित कर जांच कराई. जांच में नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ की पुष्टि होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी को जांच प्रतिवेदन भेजा गया. जहां जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर प्राथमिक शाला के हेडमास्टर ने बलौदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई.जिसमें आरोपी शिक्षक को जांच के बाद गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया है.- योगिता खापर्डे, सीएसपी

इस मामले में सीएसपी योगिता खापर्डे ने बताया कि खिसोरा के प्राथमिक शाला में तैनात शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचा था. नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ कर दुर्व्यवहार किया गया. जिसकी शिकायत परिजनों ने एसडीएम सुमित बघेल से की थी.

जांजगीर चांपा : बलौदा पुलिस ने गुरु शिष्य रिश्ते को कलंकित करने वाले आरोपी शिक्षक को अरेस्ट किया है. आरोपी शिक्षक की गिरफ्तार पॉक्सो एक्ट के तहत की गई है. पुलिस के मुताबिक आरोपी शिक्षक के खिलाफ छात्रा के साथ दुर्व्यवहार और अश्लील हरकत करने का आरोप था. विभागीय जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया. आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 74 बीएनएस और पॉक्सो एक्ट 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था. पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार करके ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा है.बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक पहले भी आपराधिक प्रकरणों में लिप्त रहा है.

हत्या के मामले में जा चुका है जेल

आपको बता दें कि जिस आरोपी शिक्षक को पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत अरेस्ट किया है,वो पहले भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है.लेकिन आरोपी पर सजा का कोई असर नहीं पड़ा.तभी उसने बाहर आने के बाद इस तरह की अमर्यादित हरकत की है. आरोपी के खिलाफ यदि छात्रा ने शिकायत नहीं की होती तो ना जाने वो कितनी मासूम छात्राओं को अपनी गंदी निगाह डालता.फिलहाल छात्रा ने हिम्मत करके आरोपी के खिलाफ आवाज उठाई और आखिरकार उसे जेल दाखिल कर दिया गया.

घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश

इस घटना के सामने आने और शिक्षक पर कार्रवाई होने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है. लोगों का कहना है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा के लिए भेजते हैं.उन्हें भरोसा होता है कि शिक्षक उनके बच्चों का भविष्य बेहतर करेंगे.लेकिन इस तरह की घटनाओं ने शिक्षा व्यवस्था और छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.स्कूल जिसे ज्ञान का मंदिर कहा जाता है,वहां यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के मन में भी असर पड़ता है.

प्रशासन से ठोस कार्रवाई की मांग

अब अभिभावकों ने प्रशासन ने दोषी शिक्षक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.क्योंकि शिक्षक पहले भी हत्या जैसे संगीन जुर्म में लिप्त रहा है,लिहाजा उसके जेल से बाहर आने के बाद भी छात्राओं के मन में सुरक्षा का डर सताएगा.अभिभावकों का कहना है कि प्रशासन को बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो.

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