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रिजल्ट में फेल पर सर्टिफिकेट में फर्स्ट डिवीजन! बिहार में फर्जी प्रमाण-पत्र पर नौकरी कर रही शिक्षिका गिरफ्तार

पुलिस ने गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर सलखुआ बाजार से उसे गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. मामले का खुलासा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच के दौरान हुआ.

प्रमाण-पत्रों की जांच कर रहा निगरानी विभाग

जानकारी के अनुसार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना द्वारा शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की गहन जांच की जा रही है. इसी क्रम में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने प्राथमिक विद्यालय महादेव मठ में पदस्थापित पंचायत शिक्षिका संगीता देवी के शैक्षणिक दस्तावेजों की सत्यापित प्रति जांच के लिए उपलब्ध कराई थी.

प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने का था दावा

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना की ओर से 30 मार्च 2026 को जारी पत्र (पत्रांक-1550) के अनुसार, शिक्षिका ने अपने आवेदन के साथ 10वीं बोर्ड एग्जाम की जो मार्कशीट अटैच की थी, उसमें कुल 661 अंक और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना दर्शाया गया था. यह मार्कशीट रोल कोड-41, रोल नंबर-201 और परीक्षा वर्ष 1998 से संबंधित था.

रिकॉर्ड में शिक्षिका को कुल 483 अंक प्राप्त

जब बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना से प्रमाण-पत्र का सत्यापन कराया गया तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. बोर्ड ने 9 फरवरी 2026 को जारी जांच रिपोर्ट में बताया कि संबंधित रोल कोड और रोल नंबर के वास्तविक रिकॉर्ड में शिक्षिका को कुल 483 अंक प्राप्त हुए थे.