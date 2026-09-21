छात्रा को ब्लैकमेल करने वाला शिक्षक गिरफ्तार, पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल
पीड़ित छात्रा के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को धरदबोचा. अख्तर अली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 21, 2026 at 6:30 PM IST
सूरजपुर: 11वीं की छात्रा ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि उसके स्कूल के शिक्षक ने उसके साथ गलत काम किया और उसे ब्लैकमेल किया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया है. पुलिस ने आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ की है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
छात्रा को ब्लैकमेल करने वाला शिक्षक गिरफ्तार
पीड़ित छात्रा के परिवारवालों का कहना है कि आरोपी लगातार उनकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था. जिससे उसकी बेटी काफी तनाव में थी. परिवार वालों ने एक दिन बेटी से जब उसके तनाव का कारण पूछा तो उसने खुलासा किया कि उसके साथ स्कूल के ही एक टीचर ने गलत काम किया है. टीचर ने उसे डराया और धमकाया भी है. बेटी के साथ हुए अत्याचार को सुनकर परिवार वाले सहम गए. उन्होने तत्काल इस बात की शिकायत पुलिस में करने की ठानी.
पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाने आकर शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत दर्ज होने के बाद हमने आरोपी को अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया है: अभिषेक पैकरा, एसडीओपी, सूरजपुर
पॉक्सो अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
अगर कोई यौन शोषण का शिकार हुआ है तो आप पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं. सबसे पहले पुलिस से संपर्क करें और घटना की रिपोर्ट दें. आप या तो व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन जाएं या शिकायत दर्ज कराने के पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें. अगर पुलिस को पता चलता है कि शिकायत पॉक्सो अधिनियम के दायरे में आती है, तो वे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करेंगे और जांच शुरू करेंगे. पॉक्सो अधिनियम के तहत एक नामित अदालत में मामले की सुनवाई की जाएगी. पॉक्सो अधिनियम पीडित और गवाहों की पहचान की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान करता है.
माता-पिता को रखना चाहिए इन बातों का ख्याल
- अगर कोई आपको स्कूल में प्रताड़ित करे तो डरें नहीं, तत्काल प्रिंसिपल को इस बात की सूचना दें
- अगर स्कूल में आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो घर पर आकर अपनी बात बताएं
- परिवार वालों के साथ मिलकर संबंधित थाने में शिकायत दर्ज कराएं
- अगर काउंसिलिंग की जरुरत पड़े तो हिचकिचाएं नहीं
- माता-पिता बेटियों से स्कूल में होने वाली पढ़ाई के साथ दूसरी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी हासिल करें
- स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को गुड और बैड टच के बारे में बताएं
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