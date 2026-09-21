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छात्रा को ब्लैकमेल करने वाला शिक्षक गिरफ्तार, पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल

सूरजपुर: 11वीं की छात्रा ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. दर्ज रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि उसके स्कूल के शिक्षक ने उसके साथ गलत काम किया और उसे ब्लैकमेल किया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया है. पुलिस ने आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ की है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.

छात्रा को ब्लैकमेल करने वाला शिक्षक गिरफ्तार

पीड़ित छात्रा के परिवारवालों का कहना है कि आरोपी लगातार उनकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था. जिससे उसकी बेटी काफी तनाव में थी. परिवार वालों ने एक दिन बेटी से जब उसके तनाव का कारण पूछा तो उसने खुलासा किया कि उसके साथ स्कूल के ही एक टीचर ने गलत काम किया है. टीचर ने उसे डराया और धमकाया भी है. बेटी के साथ हुए अत्याचार को सुनकर परिवार वाले सहम गए. उन्होने तत्काल इस बात की शिकायत पुलिस में करने की ठानी.