रामपुर में ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग छात्रा से अभद्रता, पुलिस ने आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि विधिक कार्रवाई प्रचलित है.
Published : January 17, 2026 at 4:33 PM IST
रामपुर : जिले की कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र में एक शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से अभद्रता का आरोप लगा है. ट्यूशन पढ़ने गई छात्रा ने आप बीती परिजनों को बताई. परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस ने आरोपी शिक्षक को शनिवार को गिरफ्तार भी कर लिया है.
परिजनों ने कोतवाली सिविल लाइंस पर लिखित शिकायत दी : परिजनों के मुताबिक, छात्रा नियमित रूप से शिक्षक अभिषेक भारद्वाज से ट्यूशन पढ़ने जाती थी. आरोप है कि शिक्षक ने ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार किया. जिसके बाद छात्रा ने घटना की जानकारी परिजनों को दी. परिजनों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोतवाली सिविल लाइंस में पहुंचकर लिखित शिकायत दी. शिकायत मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली. पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है. छात्रा के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.
आरोपी शिक्षक को किया गया गिरफ्तार : पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि एक नाबालिग छात्रा के साथ उसके ट्यूशन शिक्षक द्वारा अभद्र व्यवहार का मामला संज्ञान में आया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है. विधिक कार्रवाई प्रचलित है.
