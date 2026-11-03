कानपुर देहात में शिक्षकों की नौकरी पर संकट! नियुक्ति से लेकर शैक्षिक योग्यता तक की होगी जांच
जांच रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर देने को कहा गया है. रिपोर्ट एसटीएफ को भेजी जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:46 PM IST
कानपुर देहात : जिले में तैनात फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ शासन ने कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है. इस संबंध में हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने बीएसए एक पत्र जारी किया है. आदेश दिया गया है कि जिले में तैनात 5368 शिक्षकों के शैक्षिक और नियुक्ति सम्बन्धित अभिलेखों की जांच कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दी जाए.
रिपोर्ट एसटीएफ को भेजी जाएगी और फिर एसटीएफ इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी. बता दें कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षिक एवं नियुक्ति सम्बन्धी अभिलेखों की जांच को लेकर शासन स्तर पर बड़ी पहल की गई है. शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक कार्यरत शिक्षकों के अभिलेखों के संकलन और सत्यापन के संबंध में निर्देश जारी किए है.
यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में कुसुमलता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में 16 अक्टूबर को पारित आदेश के अनुपालन में की गई है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कानपुर देहात जिले के बीएसए आशीष कुमार पांडे को भी एक पत्र जारी कर जिले के 1922 परिषदीय विद्यालयों में तैनात 5368 शिक्षकों के अभिलेखों को जुटाने के निर्देश दिए है. शासन से आदेश जारी होने के बाद बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारी को इस संबंध मे जल्द से जल्द सभी शिक्षकों के अभिलेखों को एकत्र करने के लिए कहा है.
आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी 10 विकास खंडों में तैनात शिक्षकों को नियुक्ति पत्र के साथ हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, टीईटी और सीटेट के प्रमाण पत्र जमा करने होंगे. साथ ही नियुक्ति के समय लगाए गए आरक्षण और अन्य प्रमाणपत्र की प्रतियां भी दो सेट में मांगी गई है. जिसके बाद सभी खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से दस्तावेज बीएसए कार्यालय पहुंचेंगे. जिसके बाद यहां निर्धारित प्रारूप और विशेष एक्सल शीट में शिक्षकों का पूरा ब्यौरा तैयार किया जाएगा. इसके बाद रिपोर्ट एसटीएफ को भेजी जाएगी.
जांच का दायरा सिर्फ शैक्षिक डिग्रियों तक सीमित नहीं रहेगा. नियुक्तियों में फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित प्रमाणपत्र के कथित दुरुपयोग के आरोपों की भी पड़ताल होगी. शैक्षिक प्रमाण पत्रों में नामों की भिन्नता, कला वर्ग से स्नातक होने के बाजूद विज्ञान वर्ग की रिक्तियों में नियुक्ति और टीईटी व बीएड को डिग्रियों की प्रमाणिकता भी जांच के दायरे में होगी. पुरानी मैनुअल भर्तियों में अंकपत्र से छेड़छाड़ के आरोपों की भी जांच होगी.
हर शिक्षकों को 100 रुपए के नोटरी सत्यापित शपथपत्र पर यह जानकारी भी देनी होगी कि बीएसए या उससे उच्च पद पर शिक्षा विभाग में उसका कोई निकट सम्बन्धी कार्यरत है या सेवानिवृत्त हो चुका है. इस तरह नियुक्ति से लेकर पारिवारिक संबंधों तक का ब्यौरा जुटाया जाएगा. बीएसए आशीष कुमार पांडे ने बताया कि शिक्षा निदेशक द्वारा जारी आदेश के बाद जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को बता दिया गया है और जल्द से जल्द सभी शिक्षकों के अभिलेखों को एकत्र कर कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए गए है.
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