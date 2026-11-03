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कानपुर देहात में शिक्षकों की नौकरी पर संकट! नियुक्ति से लेकर शैक्षिक योग्यता तक की होगी जांच

बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर देहात : जिले में तैनात फर्जी तरीके से नौकरी करने वाले शिक्षकों के खिलाफ शासन ने कार्रवाई करने की तैयारी शुरू कर दी है. इस संबंध में हाईकोर्ट ने शासन से जवाब तलब किया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने बीएसए एक पत्र जारी किया है. आदेश दिया गया है कि जिले में तैनात 5368 शिक्षकों के शैक्षिक और नियुक्ति सम्बन्धित अभिलेखों की जांच कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट दी जाए.

रिपोर्ट एसटीएफ को भेजी जाएगी और फिर एसटीएफ इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी. बता दें कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत शिक्षकों के शैक्षिक एवं नियुक्ति सम्बन्धी अभिलेखों की जांच को लेकर शासन स्तर पर बड़ी पहल की गई है. शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक कार्यरत शिक्षकों के अभिलेखों के संकलन और सत्यापन के संबंध में निर्देश जारी किए है.