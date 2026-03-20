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हजारीबाग में चार केले को लेकर संग्राम! शिक्षिका और रसोइया में मारपीट, थाने पहुंचा मामला

हजारीबाग: जिले में एक शिक्षिका और रसोइया की लड़ाई इन दिनों सुर्खियों में है. दोनों में महज 4 केले को लेकर ऐसा झगड़ा हुआ कि मामला थाना पहुंच गया. शिक्षा विभाग ने पूरे मामले के लिए जांच कमेटी बना दी है. मामला उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिंदूर का है.

उत्क्रमित उच्च विद्यालय का है मामला

हजारीबाग में शिक्षिका और रसोईया महज 4 केले के बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ गईं. स्थिति ऐसी हो गई कि यह मामला थाने पहुंच गया. शिक्षा विभाग मामले की जांच कर रहा है. दरअसल, सिंदूर स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में सेंट्रल किचन के जरिए मिड डे मील का भोजन पहुंचता है. सेंट्रल किचन अक्षय पात्र की ओर से संचालित है. रसोइया सिर्फ मिले हुए भोजन को वितरित करते हैं और पूरक पोषक आहार देते हैं.

केले के बंटवारे को लेकर शिक्षिका औऱ रसोइया आमने सामने

पूरक पोषक आहार मे फल या अंडा खाद्य सामग्री बच्चों को दिया जाता है. यह झगड़ा दो दिनों से चल रहा है. लड़ाई का एकमात्र कारण बचे हुए केले का बंटवारा रहा. दो दिन पहले कुछ केले के बंटवारे को लेकर शिक्षिका और रसोइया में झंझट हुआ था. दूसरे दिन भी केले के बंटवारे को लेकर शिक्षक और रसोइया में अनबन हुई थी. मामला मारपीट तक पहुंच गया था. शिक्षिका और रसोइया दोनों ने थाने में आवेदन दिया है. थाना प्रभारी अजीत कुमार ने इसकी पुष्टि भी की है.

शिक्षा विभाग ने बनाई जांच कमेटी