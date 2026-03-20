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हजारीबाग में चार केले को लेकर संग्राम! शिक्षिका और रसोइया में मारपीट, थाने पहुंचा मामला

हजारीबाग में मात्र चार केले को लेकर शिक्षिका और रसोइया में मारपीट हो गई.

TEACHER AND COOK FIGHT
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 20, 2026 at 6:44 PM IST

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हजारीबाग: जिले में एक शिक्षिका और रसोइया की लड़ाई इन दिनों सुर्खियों में है. दोनों में महज 4 केले को लेकर ऐसा झगड़ा हुआ कि मामला थाना पहुंच गया. शिक्षा विभाग ने पूरे मामले के लिए जांच कमेटी बना दी है. मामला उत्क्रमित उच्च विद्यालय सिंदूर का है.

उत्क्रमित उच्च विद्यालय का है मामला

हजारीबाग में शिक्षिका और रसोईया महज 4 केले के बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ गईं. स्थिति ऐसी हो गई कि यह मामला थाने पहुंच गया. शिक्षा विभाग मामले की जांच कर रहा है. दरअसल, सिंदूर स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में सेंट्रल किचन के जरिए मिड डे मील का भोजन पहुंचता है. सेंट्रल किचन अक्षय पात्र की ओर से संचालित है. रसोइया सिर्फ मिले हुए भोजन को वितरित करते हैं और पूरक पोषक आहार देते हैं.

केले के बंटवारे को लेकर शिक्षिका औऱ रसोइया आमने सामने

पूरक पोषक आहार मे फल या अंडा खाद्य सामग्री बच्चों को दिया जाता है. यह झगड़ा दो दिनों से चल रहा है. लड़ाई का एकमात्र कारण बचे हुए केले का बंटवारा रहा. दो दिन पहले कुछ केले के बंटवारे को लेकर शिक्षिका और रसोइया में झंझट हुआ था. दूसरे दिन भी केले के बंटवारे को लेकर शिक्षक और रसोइया में अनबन हुई थी. मामला मारपीट तक पहुंच गया था. शिक्षिका और रसोइया दोनों ने थाने में आवेदन दिया है. थाना प्रभारी अजीत कुमार ने इसकी पुष्टि भी की है.

शिक्षा विभाग ने बनाई जांच कमेटी

मामले की गंभीरता और शहर में चर्चा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने जांच कमेटी भी बना दी है. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को जांच पदाधिकारी बनाया गया है. जिला शिक्षा अधीक्षक आकाश कुमार ने जांच कमेटी बनाई है. जिला शिक्षा अधीक्षक आकाश कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जांच पड़ताल के बाद ही कुछ टिप्पणी की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, शिक्षका और रसोइया के बीच समझौता होने की सूचना भी मिली है. गांव के लोगों ने शिक्षिका और रसोइया को समझौता करने की सलाह दी और मामले का पटाक्षेप करने की बात कही है.

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