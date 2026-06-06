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10वीं की छात्रा ने शिक्षक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, गर्भवती होने पर खुला राज

पिथौरागढ़: सीमांत जिले पिथौरागढ़ से गुरु-शिष्य के रिश्ते को तार-तार करने का मामला सामने आया है. विकासखंड कनालीछीना के एक हाईस्कूल में 10वीं कक्षा की छात्रा से उसी विद्यालय में तैनात शिक्षक ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पीड़िता का आरोप है कि गर्भवती होने पर शिक्षक ने उसे गर्भपात की दवा खिला दी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. उसे अस्पताल ले जाने पर शिक्षक की करतूत उजागर हो गई. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है.

10वीं की छात्रा (पीड़िता) का आरोप है कि कनालीछीना विकासखंड के एक स्कूल में तैनात शिक्षक लंबे समय से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था. जब वह गर्भवती हुई तो उसने गर्भपात की दवा खिला दी. दवा खाने के बाद अधिक रक्तस्राव होने से छात्रा की तबीयत बिगड़ गई. परिजन उसे पीएचसी कनालीछीना ले गए. अस्पताल में हुई जांच में छात्रा के गर्भवती होने की पुष्टि हुई और शिक्षक के कारनामे का पता चला. अस्पताल प्रबंधन ने मामले की सूचना पुलिस को दी.

पीएचसी कनालीछीना के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. प्रशांत धानिक ने बताया कि छात्रा की हालत गंभीर थी. उसके गर्भवती होने की पुष्टि होने पर मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस उपाधीक्षक धारचूला केएस रावत ने बताया कि शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया है. इधर इस घटना को लेकर विभिन्न संगठनों ने आक्रोश व्यक्त किया है.