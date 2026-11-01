छेड़छाड़ के आरोपी टीचर को 6 साल की जेल, बलौदा बाजार कोर्ट ने सुनाई गुरुजी को सजा
न्यायालय ने आरोपी शिक्षक को दोषी ठहराते हुए 6 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 1:09 PM IST
बलौदा बाजार: स्कूल को बच्चों के सुरक्षित भविष्य और शिक्षा का मंदिर माना जाता है, पर इसी परिसर में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती हैं तो यह पूरे समाज के लिए गंभीर चिंता का सबब बन जाता है. छेड़छाड़ के एक ऐसे ही मामले में जिला सत्र न्यायालय ने शिक्षक को कड़ी सजा सुनाई है. ये कड़ी सजा माध्यमिक शाला में 9 नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी शिक्षक को दोषी ठहराते हुए 6 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया.
गुरुजी को 6 साल की जेल
आरोपी स्कूल में प्रभारी प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 28 साक्षियों के बयान दर्ज कराए गए. न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर सजा सुनाई गई. अभियोजन की ओर से सामने आए घटनाक्रम के अनुसार, आरोपी शिक्षक ने एक छात्रा को उसके पिता का हालचाल पूछने के बहाने स्टाफ रूम में बुलाया और अनुचित हरकत की. घटना से छात्रा डर गई और वहां से भाग निकली. घटना के बाद छात्रा ने तत्काल सार्वजनिक रूप से अपनी बात नहीं रखी. वह डर के कारण चुप रही. बाद में स्कूल में बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श यानी गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद मामले का खुलासा हुआ.
गुड टच-बैड टच की जानकारी से सामने आए अपराध
मामले में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया, जब स्कूल की एक शिक्षिका ने छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाया. शिक्षिका ने बच्चों से पूछा कि क्या उनके साथ भी कभी इस तरह की कोई हरकत हुई है. जिसपर पीड़ित छात्रा ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी शिक्षिका और अपनी मां को दी. इसके बाद अन्य छात्राओं ने भी आरोपी शिक्षक द्वारा उनके साथ इसी तरह का व्यवहार किए जाने की बात बताई. इस तरह एक छात्रा की ओर से सामने आई शिकायत के बाद अन्य छात्राओं के साथ हुई घटनाओं की जानकारी भी सामने आई.
कुल 9 नाबालिग छात्राओं से संबंधित मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. यह घटनाक्रम बताता है कि बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी देना कितना जरूरी है. कई बार डर, संकोच या समझ की कमी के कारण बच्चे अपने साथ हुई गलत हरकत के बारे में किसी को बता नहीं पाते. ऐसे में स्कूलों और परिवारों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को सुरक्षित-असुरक्षित स्पर्श के बारे में सहज तरीके से जागरूक किया जाए और उन्हें अपनी बात खुलकर रखने का भरोसा दिया जाए.
पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ था मामला
आरोपी शिक्षक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और 9(f) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई. पुलिस ने विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. इसके बाद विशेष पॉक्सो न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 28 साक्षियों के बयान कराए और मामले से जुड़े साक्ष्य न्यायालय के सामने रखे. न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया. इसके बाद संबंधित धाराओं के तहत सजा सुनाई गई.
विशेष लोक अभियोजक निशा शर्मा ने ETV भारत से साझा की जानकारी
विशेष लोक अभियोजक निशा शर्मा ने ETV भारत से विशेष बातचीत में मामले और न्यायालय के फैसले की जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि यह प्रकरण 9 नाबालिग छात्राओं से संबंधित था और सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 28 साक्षियों के बयान कराए गए. न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी शिक्षक को दोषी पाते हुए सजा सुनाई. इस मामले में बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई से लेकर न्यायालय में विचारण तक की प्रक्रिया चली. अंततः न्यायालय ने आरोपी को कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया.