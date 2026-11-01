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छेड़छाड़ के आरोपी टीचर को 6 साल की जेल, बलौदा बाजार कोर्ट ने सुनाई गुरुजी को सजा

कोर्ट ने सुनाई गुरुजी को सजा ( ETV Bharat )

बलौदा बाजार: स्कूल को बच्चों के सुरक्षित भविष्य और शिक्षा का मंदिर माना जाता है, पर इसी परिसर में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती हैं तो यह पूरे समाज के लिए गंभीर चिंता का सबब बन जाता है. छेड़छाड़ के एक ऐसे ही मामले में जिला सत्र न्यायालय ने शिक्षक को कड़ी सजा सुनाई है. ये कड़ी सजा माध्यमिक शाला में 9 नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी शिक्षक को दोषी ठहराते हुए 6 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया.

गुरुजी को 6 साल की जेल आरोपी स्कूल में प्रभारी प्रधान पाठक के पद पर पदस्थ था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 28 साक्षियों के बयान दर्ज कराए गए. न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर सजा सुनाई गई. अभियोजन की ओर से सामने आए घटनाक्रम के अनुसार, आरोपी शिक्षक ने एक छात्रा को उसके पिता का हालचाल पूछने के बहाने स्टाफ रूम में बुलाया और अनुचित हरकत की. घटना से छात्रा डर गई और वहां से भाग निकली. घटना के बाद छात्रा ने तत्काल सार्वजनिक रूप से अपनी बात नहीं रखी. वह डर के कारण चुप रही. बाद में स्कूल में बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श यानी गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दिए जाने के बाद मामले का खुलासा हुआ.