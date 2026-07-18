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टीचर पर स्कूली छात्रा को बंधक बनाने का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस में मामला दर्ज

गौरेला पेंड्रा मरवाही : पेंड्रा थाना क्षेत्र में एक शिक्षक पर छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाने का आरोप लगा है. पुरानी बस्ती पेंड्रा के रहने वाले एक युवक ने पेंड्रा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पेंड्रा पुलिस ने पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.



बेटी को घर ले जाकर बनाया बंधक

पीड़ित के अनुसार उनकी बेटी सुबह करीब साढ़े 11 बजे स्कूल जा रही. रास्ते में नया बस स्टैंड स्थित बाधा तालाब के पास आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पेंड्रा के शिक्षक अमित शर्मा मिले और स्कूल छोड़ने का कहकर छात्रा को अपने घर ले गए. आवेदन में दावा किया गया है कि छात्रा को शाम करीब 3 बजे तक घर में रखा गया.इस दौरान शिक्षक ने उसे आइसक्रीम खिलाई और परिवार के संबंध में पूछताछ की. शिकायत में यह भी कहा गया है कि उस समय शिक्षक के घर में कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था.