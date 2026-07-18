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टीचर पर स्कूली छात्रा को बंधक बनाने का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस में मामला दर्ज

गौरेला पेंड्रा मरवाही में शिक्षक पर छात्रा को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगा है.

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टीचर पर स्कूली छात्रा को बंधक बनाने का आरोप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 18, 2026 at 6:12 PM IST

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गौरेला पेंड्रा मरवाही : पेंड्रा थाना क्षेत्र में एक शिक्षक पर छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाने का आरोप लगा है. पुरानी बस्ती पेंड्रा के रहने वाले एक युवक ने पेंड्रा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पेंड्रा पुलिस ने पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.


बेटी को घर ले जाकर बनाया बंधक

पीड़ित के अनुसार उनकी बेटी सुबह करीब साढ़े 11 बजे स्कूल जा रही. रास्ते में नया बस स्टैंड स्थित बाधा तालाब के पास आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पेंड्रा के शिक्षक अमित शर्मा मिले और स्कूल छोड़ने का कहकर छात्रा को अपने घर ले गए. आवेदन में दावा किया गया है कि छात्रा को शाम करीब 3 बजे तक घर में रखा गया.इस दौरान शिक्षक ने उसे आइसक्रीम खिलाई और परिवार के संबंध में पूछताछ की. शिकायत में यह भी कहा गया है कि उस समय शिक्षक के घर में कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं था.

टीचर पर स्कूली छात्रा को बंधक बनाने का आरोप (Etv Bharat)

आवेदन के मुताबिक, छात्रा द्वारा घर जाने की बात कहने पर शिक्षक ने कुछ देर और रुकने के लिए कहा. बाद में छात्रा स्वयं वहां से निकल गई, जिसके बाद शिक्षक उसे आधे रास्ते तक छोड़कर लौट गया. पीड़िता ने सारी जानकारी परिजनों को दी जिसके बाद पीड़िता के परिजन पेंड्रा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है- अविनाश मिश्रा,एएसपी

शिकायत के आधार पर पेंड्रा पुलिस ने शिकायत के आधार पर शिक्षक अमित शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. हालांकि पीड़िता ने परिजनों को और भी काफी चीजों की जानकारी दी है फिलहाल पुलिस का कहना है कि सभी पक्षों के बयान और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच पूरी कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.


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