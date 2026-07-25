ETV Bharat / state

वाराणसी में 5 साल के मासूम के साथ क्रूरता! टीचर पर चाकू प्राइवेट पार्ट जलाने का आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR

लालपुर-पांडेयपुर थाना प्रभारी अतुल सिंह ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 10:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : लालपुर-पाण्डेयपुर थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल में मासूम (5) के साथ कथित बर्बरता का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है.



लालपुर-पाण्डेयपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पिता ने बताया कि उनका बेटा (5) एक स्कूल में पढ़ता है. 24 जुलाई को स्कूल में पढ़ाई के दौरान मासूम ने अपनी क्लास टीचर से बाथरूम जाने के लिए कहा. टीचर के मना करने पर बच्चे का नियंत्रण छूट गया और उसने पेशाब कर दिया. आरोप है कि इस बात से आग-बबूला होकर शिक्षिका ने गैस जलाई और चाकू गर्मकर मासूम के प्राइवेट पार्ट को जला दिया. आरोप है कि बच्चे के साथ मारपीट भी की.




पिता ने बताया कि घटना के बाद बच्चा डरा-सहमा जब घर पहुंचा, तो उसने आप बीती बताई. आरोप है कि जब क्लास टीचर को फोन किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया. जिसके बाद प्रिंसिपल से संपर्क किया गया. परिजनों का आरोप है कि उन्होंने सहयोग के बजाय धमकी दी. आरोप है कि जब परिजन स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल और प्रबंधक ने किसी भी सहयोग से इनकार कर दिया.




जिसके बाद पीड़ित पिता ने लालपुर-पाण्डेयपुर थाने में लिखित तहरीर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है. लालपुर-पांडेयपुर थाना प्रभारी अतुल सिंह ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जांच कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : बदायूं में तीन छात्रों ने छात्रा की पानी की बोतल में मिलाई पेशाब, हंगामा

TAGGED:

CRUELTY TOWARDS AN INNOCENT CHILD
VARANASI POLICE
TEACHER BURNT PRIVATE PART
SCHOOL CHILD BURNT
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.