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वाराणसी में 5 साल के मासूम के साथ क्रूरता! टीचर पर चाकू प्राइवेट पार्ट जलाने का आरोप, पुलिस ने दर्ज की FIR

वाराणसी : लालपुर-पाण्डेयपुर थाना क्षेत्र स्थित एक स्कूल में मासूम (5) के साथ कथित बर्बरता का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है.







लालपुर-पाण्डेयपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पिता ने बताया कि उनका बेटा (5) एक स्कूल में पढ़ता है. 24 जुलाई को स्कूल में पढ़ाई के दौरान मासूम ने अपनी क्लास टीचर से बाथरूम जाने के लिए कहा. टीचर के मना करने पर बच्चे का नियंत्रण छूट गया और उसने पेशाब कर दिया. आरोप है कि इस बात से आग-बबूला होकर शिक्षिका ने गैस जलाई और चाकू गर्मकर मासूम के प्राइवेट पार्ट को जला दिया. आरोप है कि बच्चे के साथ मारपीट भी की.







पिता ने बताया कि घटना के बाद बच्चा डरा-सहमा जब घर पहुंचा, तो उसने आप बीती बताई. आरोप है कि जब क्लास टीचर को फोन किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया. जिसके बाद प्रिंसिपल से संपर्क किया गया. परिजनों का आरोप है कि उन्होंने सहयोग के बजाय धमकी दी. आरोप है कि जब परिजन स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल और प्रबंधक ने किसी भी सहयोग से इनकार कर दिया.