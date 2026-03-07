दिल्ली: मामी को सबक सिखाने के लिए भांजे नें की 5 साल के बच्चे की हत्या, गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे के भीतर पश्चिमी दिल्ली के रन्होला इलाके में 5 साल के बच्चे की हत्या की गुत्थी सुलझाई,चचेरा भाई गिरफ्तार
Published : March 7, 2026 at 8:19 PM IST
नई दिल्ली : पश्चिमी दिल्ली के रन्होला इलाके में 5 वर्षीय बच्चे की हत्या के सनसनीखेज मामले का दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. इस मामले में पुलिस ने बच्चे के ही चचेरे भाई को गिरफ्तार किया है, जिसने पारिवारिक विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया था.
मोहन गार्डन इलाके में 5 साल के बच्चे की हत्या
डीसीपी विक्रम सिंह ने बताया की 5 मार्च को रन्होला थाना में एक पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि मोहन गार्डन इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति ने 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम को एक निर्माणाधीन इमारत में बच्चे का शव मिला, जिसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार के निशान थे बाद में बच्चे की पहचान मोहन गार्डन निवासी पाचू महतो के बेटे के रूप में हुई.
डीसीपी विक्रम सिंह ने दी जानकारी
जांच के दौरान पता चला कि बच्चा 3 मार्च से लापता था. शुरुआत में पुलिस को शक बच्चे की मां पर हुआ, जो पारिवारिक विवाद के कारण घर छोड़कर चली गई थी. पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए उसका नया मोबाइल नंबर ट्रेस कर छपरा में उसे ढूंढ निकाला, लेकिन पूछताछ में उसका इस वारदात से कोई संबंध नहीं पाया गया.
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर कार्रवाई
इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और स्थानीय लोगों से पूछताछ की. जांच में सामने आया कि बच्चा आखिरी बार 3 मार्च को अपने रिश्तेदार रवि कुमार के साथ देखा गया था. इसके आधार पर पुलिस ने रवि कुमार (22 साल) को हिरासत में लेकर पूछताछ की.
आरोपी ने कबूल की आपसी लड़ाई में हत्या की बात
पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह अपनी मामी को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि उनके और उसके मामा के बीच अक्सर झगड़ा होता था. 3 मार्च को शराब के नशे में उसने बच्चे को पास की निर्माणाधीन इमारत में ले जाकर पहले उसका गला दबाया और फिर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद उसने शव को छिपा दिया था. आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है.
48 घंटे के भीतर पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी
इस मामले में विक्रम सिंह ने बताया कि रन्होला थाना, स्पेशल स्टाफ और स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने वैज्ञानिक जांच और सीसीटीवी विश्लेषण के आधार पर 48 घंटे के भीतर इस मामले को सुलझा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.
ये भी पढ़ें :