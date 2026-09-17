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हैप्पी बर्थडे मोदी जी! जवाहर चाय दुकान की तरफ से आज 76 कप चाय फ्री

कटिहार में चाय दुकानदार जवाहर भगत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर 76 कप मुफ्त चाय पिला रहे. रिपोर्ट- मनीष कुमार ठाकुर

PM Narendra Modi Birthday
कटिहार में पीएम मोदी के जन्मदिन का अनोखा जश्न (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 17, 2026 at 12:26 PM IST

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कटिहार : मेडिकल कॉलेज मोड़ पर चाय दुकान चलाने वाले कटिहार के जवाहर भगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर एक अनोखी पहल की. उन्होंने इस खास मौके पर अपनी दुकान में आने वाले लोगों को 76 कप चाय बिल्कुल मुफ्त पिलाई. पीएम मोदी के बड़े प्रशंसक जवाहर ने उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. उनका सफर सभी छोटे दुकानदारों को प्रेरित करता है.

योजनाओं से मिला सहारा

जवाहर भगत का कहना है कि वे राजनीति में अधिक दिलचस्पी नहीं रखते हैं. प्रधानमंत्री के बारे में होने वाली राजनीतिक चर्चाओं से उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ गरीब और आम लोगों को मिल रहा है. वे खुद भी इन कल्याणकारी सरकारी योजनाओं के लाभार्थी रहे हैं.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

"राजनीति में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता हूं. प्रधानमंत्री को लेकर कौन क्या कहता है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. पीएम मोदी के जन्मदिन पर हम उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं. उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचाया है. मैं चाय बेचता हूं. वह (पीएम मोदी) भी यहीं से वहां तक पहुंचे हैं. चाय बेचने से देश के प्रधानमंत्री तक का सफर प्रेरणादायक है.उनके जन्मदिन पर मैं 76 कप चाय फ्री में लोगों को पिला रहा हूं."- जवाहर भगत, चाय दुकानदार

छोटे दुकानदारों के लिए मांग

खुशी जताने के साथ ही जवाहर की सरकार से एक विशेष मांग भी है. वह चाहते हैं कि देशभर के छोटे चाय दुकानदारों को आर्थिक सहारा देने के लिए सरकार एक योजना शुरू करे. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई योजना बने या न बने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनका गहरा व्यक्तिगत सम्मान और समर्थन हमेशा इसी तरह बना रहेगा.

PM NARENDRA MODI BIRTHDAY
कटिहार के जवाहर भगत (ETV Bharat)

जुड़ाव और गहरा सम्मान

दुकान पर पहुंचे ग्राहक व बीजेपी कार्यकर्ता आनंद सिंह ने इस पहल को जन्मदिन मनाने का बेहद अनोखा अंदाज बताया. आनंद पिछले 20 वर्षों से जवाहर की दुकान पर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जवाहर हमेशा पीएम मोदी से प्रभावित रहते हैं. मुफ्त चाय पिलाना महज एक आयोजन नहीं, बल्कि एक चायवाले से प्रधानमंत्री तक के सफर के प्रति उनका सम्मान था.

PM Narendra Modi Birthday
76 कप चाय फ्री बांट रहे जवाहर (ETV Bharat)

"पीएम मोदी जन्मदिन जवाहर भगत अनोखे ढंग से मना रहे हैं. 76वें जन्मदिन के मौके पर वह 76 लोगों को चाय पिला रहे हैं. यहां चाय पर चर्चा चलती है. मोदी के जन्मदिन पर हर घर में एक दिया जलाना है. हमारा ये कार्यक्रम पूरे भारत में सफल होगा."- आनंद कुमार सिंह, बीजेपी कार्यकर्ता व ग्राहक

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