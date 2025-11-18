चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल
हरियाणा के भिवानी में चाय की रेहड़ा लगाने वाले ईश मेहता चैंपियन बन गए हैं. अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है.
Published : November 18, 2025 at 11:05 PM IST
भिवानी : हरियाणा के भिवानी के ईश मेहता चाय की रेहड़ी लगाते हैं लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से साबित कर दिया है कि अगर हौसला हो तो कुछ भी संभव है. भिवानी के साधारण से इसे युवा ने बताया कि अगर मेहनत की जाए तो सपनों की राह में आने वाली सारी दीवारों को ढहाया जा सकता है.
चाय की रेहड़ी लगाने वाला बना चैंपियन : भिवानी के कृष्णा कॉलोनी निवासी और चाय की रेहड़ी पर अपने पिता का हाथ बंटाने वाले ईश मेहता ने 15 से 16 नवंबर को बहादुरगढ़ में आयोजित हरियाणा स्टेट बेंच प्रेस चैंपियनशिप में 83 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर पूरे जिले का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. बता दे कि ईश मेहता रोज सुबह और शाम स्थानीय कृष्णा कॉलोनी में हल्क स्मैश जिम में कोच दर्शन की देखरेख में कठिन अभ्यास करते हैं. आर्थिक चुनौतियों और रेहड़ी पर काम के बोझ के बावजूद उनका खेल के प्रति समर्पण कभी कम नहीं हुआ. दिन में वे चाय बेचते हैं और रात में वजन उठाते हैं.
मेहनत से हासिल की उपलब्धि : ईश मेहता के जिम कोच दर्शन का कहना है कि ईश मेहता हर दिन अपनी सीमाओं को तोड़ता है. वो मेहनत, अनुशासन और जज्बे की मिसाल है. उन्होंने कहा कि ईश मेहता की ये जीत सिर्फ एक पदक नहीं है, बल्कि उस अदम्य इच्छाशक्ति का प्रतीक है जो रोजाना की भागदौड़ और कठोर परिश्रम के बीच भी अपने सपनों को जिंदा रखती है. उन्होंने कहा कि जहां कई खिलाड़ी बेहतर सुविधाओं के बीच प्रशिक्षण पाते है, वहीं ईश ने चाय की रेहड़ी और अभ्यास के बीच संतुलन बनाकर ये उपलब्धि हासिल की है. कॉम्पिटिशन में कांस्य पदक जीतना इस बात का सबूत है कि अगर इरादे मज़बूत हों तो हालात कितने ही कठिन क्यों न हों, मंजिल मिलना तय है.
ऐसे दूर हो जाती है थकान : वहीं ईश मेहता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच और परिजनों के उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन को दिया है. उन्होंने कहा कि जब भी मौका मिलता है वे सीधे जिम पहुंचते है. उन्होंने कहा कि कई बार थकावट बहुत होती है, लेकिन जब जीत का ख्याल आता है तो सारी थकान दूर हो जाती है. ईश की इस सफलता से उनके परिवार, जिम साथियों और पूरे भिवानी में खुशी की लहर है. स्थानीय खेल प्रेमियों का कहना है कि उनके जैसे युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने से जिले का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज्यादा चमक सकता है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें - हरियाणा के छोरे ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीता सोना, पहलवान सुजीत कलकल को ग्रामीणों ने किया सम्मानित
ये भी पढ़ें - चीन में मेडल जीतने के बाद भिवानी लौटी अनुष्का दुहन का ग्रैंड वेलकम, बोली - अब ओलंपिक के गोल्ड मेडल पर मारूंगी पंच