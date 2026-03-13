महराजगंज में चाय दुकानदार की हत्या; आरोपी पुलिस हिरासत में, SSP बोले- "पूछताछ में घटना की बात कबूली"
महराजगंज एएसपी सिद्धार्थ ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 9:26 PM IST
महराजगंज : जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र में मामूली बात पर शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. शुकवार शाम करीब साढ़े तीन बजे दो चाय दुकानदारों में आपस में विवाद हो गया. आरोप है कि इस दौरान डंडे से पीटकर एक दुकानदार की हत्या कर दी गई. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है.
महराजगंज एएसपी सिद्धार्थ ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 3:30 बजे ग्राम जंगल गुलरिया थाना कोल्हुई में राम अवतार और छोटू चौहान जो आपस में चचेरे भाई हैं के मध्य मारपीट की सूचना पुलिस को मिली थी. इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके के लिए रवाना हुई. आरोप है कि छोटू चौहान द्वारा राम अवतार को डंडे से पीटा गया था. राम अवतार को उनके परिजन चिकित्सालय लेकर गए थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उन्होंने बताया कि छोटू चौहान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है. आपसी विवाद में उक्त घटना होना बताया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
परिजनों के मुताबिक, दो चचेरे भाइयों की चाय की दुकानें चौराहे पर आमने-सामने हैं. दोनों के बीच पहले से ही तनाव चल रहा था. परिजनों ने बताया कि दो दिन पहले बकरी द्वारा केले का पत्ता खाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और गाली-गलौज हुई थी. उस समय लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था. शुक्रवार दोपहर करीब तीन बजे फिर से कहासुनी होने लगी. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया. आरोप है कि मारपीट में रामअवतार गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. परिजन और स्थानीय लोग आनन-फानन में घायल को लक्ष्मीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
सूचना मिलते ही कोल्हुई थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी. थाना प्रभारी अखिलेश सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपी को हिरासत में लिया गया है. तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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