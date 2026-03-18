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इटावा में सवा लाख का बिजली बिल देख चाय दुकानदार को आया हार्ट अटैक, मौत, हंगामा

परिजनों का आरोप-बिजली विभाग के चक्कर लगाने के बाद भी नहीं दुरुस्त हुआ बिल, यही बना मौत का कारण.

शिवपाल (फाइल फोटो). बिजली दफ्तर पर हंगामा.
शिवपाल (फाइल फोटो). बिजली दफ्तर पर हंगामा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 8:30 PM IST

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इटावा: जिले के भरथना इलाके में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर में छह महीने का करीब 1 लाख 25 हजार रुपये का बिल विभाग की ओर से भेजा गया. भारी-भरकम बिजली बिल तनाव का कारण बना. इसी से हार्ट अटैक आया. गुस्साए परिजनों ने शव स्थानीय बिजली कार्यालय में रखकर विरोध किया. पुलिस के पहुंचने से मामला किसी तरह शांत हुआ. दूसरी ओर बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार कर दिया गया.

मृतक की बेटी रेखा के अनुसार, पिता शिवपाल (50) महावीर नगर में चाय की दुकान चलाते थे. पहले पोस्टपेड मीटर में हर महीने 1200 से 1500 रुपये तक का बिल आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद करीब तीन महीने में 1 लाख 25 हजार रुपये तक का बिल आ गया. इस अचानक बढ़े बिल ने परिवार को पूरी तरह परेशान कर दिया.

परिजनों का कहना है कि शिवपाल इस भारी बिल को ठीक कराने के लिए लगातार बिजली विभाग के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला. इस कारण वह लगातार मानसिक तनाव में रहने लगे. परिजनों का आरोप है कि इसी दबाव के चलते बुधवार को उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई. उनकी मौत के बाद घरवालों का गुस्सा भड़क उठा. भरथना के बिजली कार्यालय में परिजन शिवपाल का शव लेकर पहुंच गए और विरोध जताने लगे. परिजनों का गुस्सा देख बिजलीकर्मी वहां से निकल लिए. सूचना पर पुलिस पहुंची और परिजनों को शांत कराया. इसके बाद शिवपाल का अंतिम संस्कार कराया गया.

इस मामले में विभाग के एसडीओ दिलीप साहू ने बताया कि स्मार्ट मीटर में करीब 1 लाख 25 हजार रुपये का बिल दिखाई दे रहा है. उन्होंने आशंका जताई कि मीटर में तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ हो सकता है और मामले की जांच कराई जाएगी.

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