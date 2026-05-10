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उधार के पैसे मांगने पर चाय दुकानदार पर जानलेवा हमला, चाकुओं से गोदा

पीड़ित का आरोप है कि उधार के पैसे वापस मांगने पर कुछ युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर चाकू से हमला किया.

मेरठ पर जानलेवा हमला
मेरठ पर जानलेवा हमला (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 1:55 PM IST

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मेरठ: थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के श्याम नगर में शनिवार रात एक चाय दुकानदार पर जानलेवा हमले की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पीड़ित का आरोप है कि उधार के पैसे वापस मांगने पर कुछ युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर चाकू से हमला कर दिया और दुकान में तोड़फोड़ की.

अशफाक पुत्र सलीम की श्याम नगर स्थित 'होटल वाली गली' में चाय की दुकान है. ​थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के श्याम नगर में शनिवार रात एक चाय दुकानदार पर जानलेवा हमले की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. पीड़ित का आरोप है कि उधार के पैसे वापस मांगने पर कुछ युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर चाकू से हमला कर दिया और दुकान में तोड़फोड़ की.

पैसे मांगने पर शुरू हुआ विवाद: ​अहमद नगर निवासी अशफाक पुत्र सलीम की श्याम नगर स्थित होटल वाली गली में चाय की दुकान है. अशफाक के अनुसार, शनिवार रात करीब पौने ग्यारह बजे उन्होंने इलाके के ही रहने वाले कामिल और दानिश से अपने उधार के पैसे मांगे थे. इसी बात को लेकर आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई.

जान से मारने की धमकी: ​तहरीर के मुताबिक, शुरुआती झगड़े के कुछ देर बाद कामिल और दानिश अपने दो अज्ञात साथियों के साथ दुकान पर वापस लौटे. आरोप है कि इन लोगों ने जान से मारने की नीयत से अशफाक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

हमले में अशफाक गंभीर रूप से घायल और लहूलुहान हो गए. शोर सुनकर जब आस-पास के लोग इकट्ठा हुए, तो हमलावर दुकान में तोड़फोड़ करते हुए और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है. थाना लिसाड़ी गेट प्रभारी अशोक कुमार का कहना है कि ​हमें एक चाय दुकानदार पर हमले की शिकायत प्राप्त हुई है.

पीड़ित का उपचार कराया जा रहा है. आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है. पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं और जल्द ही नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है.

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