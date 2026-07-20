चाय वाले की बेटी बनी यूपी पुलिस की SI, बिना कोचिंग हासिल की सफलता
मनीषा कहती है कि कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और पारिवारिक संस्कार के दम पर वह इस मुकाम तक पहुंची हूं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 3:00 PM IST
गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में एक चाय बेचने वाले की बेटी ने उत्तर प्रदेश महिला सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की है. बिना कोचिंग किए मनीषा ने सेल्फ स्टडी कर इस परीक्षा को पास किया है. बेटी की इस उपलब्धि पर माता-पिता गर्व कर रहे हैं. वहीं आस पास के लोग और नेता उसे बधाई देने पहुंच रहे हैं. मनीषा कहती है कि कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और पारिवारिक संस्कार के दम पर वह इस मुकाम तक पहुंची हूं. उसकी पढ़ाई स्थानीय स्तर पर हुई. उसने बीएससी मैथ से किया.
वह यूपी पुलिस की भर्ती में जब वह असफल हुई तो उससे प्रेरणा लेकर वह सब इंस्पेक्टर की तैयारी में जुटी रही और आखिरकार उसे सफलता मिली, जिससे न सिर्फ उसे एक बड़ी ताकत मिली है, बल्कि जिस परिवार के संघर्ष और सपोर्ट से आगे बढ़ी है, उसका भी भरोसा मजबूत हुआ है. उसकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र गांव में खुशी का माहौल है.
मनीषा गुप्ता के पिता संतोष गुप्ता (पप्पू गुप्ता) चाय बेचते हैं तो माता कालिंदी देवी घर संभालती हैं. चौराहे पर चाय की दुकान चलाकर ही मनीषा के पिता परिवार का पालन-पोषण करते हैं और सीमित संसाधनों के बावजूद अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा एवं संस्कार दिए हैं. मनीषा ने बिना किसी बाहरी सहायता या कोचिंग के घर पर रहकर स्वयं अध्ययन किया और अपनी मेहनत के बल पर यह मुकाम हासिल किया.
उसने प्रारंभिक शिक्षा नेशनल चिल्ड्रेन एकेडमी कसिहार, इंटरमीडिएट की शिक्षा मेवाती इंटर कॉलेज हरदिया और उच्च शिक्षा राधिका महाविद्यालय करवलिया से प्राप्त की. परिवार के अनुसार आज तक उनके घर की कोई भी बेटी सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करती और सभी ने पढ़ाई को प्राथमिकता दी है.
इस सफलता पर लोगों ने कहा, मनीषा की सफलता आज के युवाओं के लिए यह संदेश है कि दृढ़ संकल्प और निरंतर मेहनत और बिना कोचिंग के भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं.
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