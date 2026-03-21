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TCOC गिन रहा है अंतिम सांसें, माओवाद की जड़ें फैलाने में रहा मददगार, जानिए कैसे बदली तस्वीर

ये सभी वो घटनाएं हैं जो ये बताती हैं कि TCOC के दौरान किस तरह से माओवादियों की प्लानिंग हमेशा ही सटीक रही है. इन घटनाओं ने दिखाया कि कभी बस्तर में माओवादियों की गहरी पकड़ हुआ करती थी और TCOC उनके लिए कितना जरुरी था.

हम जिस TCOC की बात कह रहे हैं वो कभी माओवाद की पोषक जड़ हुआ करती थी. ये माओवादियों का सबसे अहम कैंपेन था. मार्च से जून के बीच जंगलों में आवाजाही आसान होने का फायदा उठाकर बड़े हमलों की साजिश रची जाती थी. गांव-गांव घूमकर युवा लोगों को माओवाद के लिए बरगलाया जाता था. जो लोग साथ नहीं आते उन्हें जान से मारने की धमकी देकर दूसरों के मन में डर पैदा किया जाता था. नए रंगरुटों की भर्ती और उनकी ट्रेनिंग के लिए TCOC का काल ही चुना जाता था. इस दौरान सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर जैसे जिलों में कई बड़े हमले हुए, जिन्होंने पूरे देश को झकझोर दिया

सुकमा : बस्तर में अब गंगा उल्टी बहने लगी है. बात ज्यादा पुरानी नहीं है. बस्तर संभाग में मार्च से लेकर जून का महीना सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता रहा है.ऐसा इसलिए क्योंकि इन चार महीनों में गर्मी रहती है और इसी गर्मी में बस्तर की धरती ने सबसे ज्यादा बारुद और गोलियों की गर्मी भी झेली है. गर्मी के मौसम में माओवादी संगठन अपना सबसे खूंखार कैंपेन शुरु करते थे. इस कैंपेन का नाम है TCOC यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन. बस्तर का यदि इतिहास उठाकर देखें तो इन चार महीनों में ही वो बड़े हमले हुए जिसने पूरे देश का ध्यान बस्तर में माओवाद और उसके खूनी खेल की ओर खींचा. चाहे सुरक्षाबलों पर घात लगाकर हमले हो, विकास में बाधा डालने की कोशिश हो या फिर ग्रामीणों की सिलसिलेवार हत्याएं. नक्सल संगठन सबसे ज्यादा चोट अपने टीसीओसी कैंपेन में ही पहुंचाते थे.

TCOC के दौरान पहले नक्सल क्षेत्रों में भय का माहौल रहता था. इस दौरान नक्सल संघठन का विस्तार होता था.फोर्स पर हमले बढ़ जाते थे,जिसका पुराना इतिहास रहा है. जब से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल खात्मे की डेडलाइन तय की तब से नक्सल क्षेत्रों में फोर्स नक्सल संगठन पर हावी हो गई.अब नक्सली TCOC मनाना तो दूर इसके बारे में सोचने से भी घबरा रहे हैं- फारुख अली, नक्सल एक्सपर्ट

माओवाद की जड़ें फैलाने वाला TCOC गिन रहा अंतिम सांस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

TCOC के सफल होने का प्रमुख कारण

माओवादियों के लिए TCOC इसलिए भी सबसे बड़ा हथियार बना क्योंकि गांवों तक शासन और प्रशासन की पहुंच नहीं थी.जिन इलाकों में आज कैम्प स्थापित किए गए हैं,वहां पर कभी माओवादियों की तूती बोलती थी.TCOC कैंपेन के दौरान माओवादी अपना खौफ ग्रामीणों में इस कदर पैदा करते थे कि उसकी छाप उनके दिमाग से नहीं जाती थी. चाहे किसी ग्रामीण की मुखबिर बताकर हत्या करना हो या फिर गांव में जाकर युवाओं की भर्ती करनी हो.ये सारे काम TCOC के दौरान ही होते थे.ग्रामीण भी अपनी जान की सलामती के लिए वही करते थे जो हथियार के बल पर उनसे करवाया जाता था. माओवादी जंगली क्षेत्रों में फोर्स की आसान पहुंच ना होने का फायदा उठाकर अपना खूनी खेल जारी रखते थे. साथ ही साथ गांव तक आने वाले रास्तों में आईईडी बिछाकर फोर्स को निशाना बनाने की फिराक में रहते थे.

वक्त बदला और अब बदलने लगे हालात

साल 2024 से पहले तक मार्च से लेकर जून तक का महीना भले ही माओवादियों के लिए स्वर्णिम काल रहा हो,लेकिन पिछले एक साल इन्हीं महीनों में सबसे ज्यादा चोट माओवादियों के संगठन को लगी है. इसकी बड़ी वजह भी है. प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद जिस तरह से नक्सल के खिलाफ काम शुरु हुआ,उसका गवाह छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश है. केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर नक्सल के खिलाफ एंटी नक्सल ऑपरेशन के साथ पूना मारगेम जैसी योजनाएं धरातल पर लाई.ऐसे में जिन ग्रामीणों को डरा धमकाकर संगठन में शामिल किया गया था उनके पास वापस घर लौटने का एक रास्ता खुला.साथ ही जो माओवादी घर ना लौटकर फोर्स को चुनौती दे रहे थे,उनका सफाया होता रहा. एक-एक करके बड़े माओवादी चेहरे मिट्टी में मिला दिए गए. इससे संगठन कमजोर हुआ और एक बार संगठन के कमजोर होने के बाद बाकी बचे लीडर्स खुद ब खुद हथियार लेकर फोर्स के सामने अपना शीश झुकाकर आ गए. इसके अलावा सुरक्षा बलों की सशक्त रणनीति, बढ़ते ऑपरेशन और ग्रामीणों के बढ़ते भरोसे ने नक्सली नेटवर्क को कमजोर कर दिया है. नक्सल मुक्त बस्तर की तय डेडलाइन में अब कुछ ही दिन बचे हैं,ऐसा माना जा रहा है कि तय समय से पहले ही बस्तर माओवाद से मुक्त हो जाएगा.

TCOC को मात देने की रणनीति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस और जिला प्रशासन ने अंदरुनी क्षेत्रों में विकास करवाया जा रहा है.अंदरुनी क्षेत्रों में सड़क बिजली और आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.साथ ही साथ खेलों के माध्यम से भी ग्रामीणों को आगे लाया जा रहा है.इसी वजह से युवाओं का विश्वास पुलिस और प्रशासन पर बढ़ा है. नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार फोर्स का ऑपरेशन चल रहा है.जो बचे हुए नक्सली हैं,उनके लिए हम यही कहना चाह रहे हैं कि सरेंडर कर दें,हमें उम्मीद है कि जो बचे हुए नक्सली हैं वो पुनर्वास के लिए आगे आएंगे- किरण चव्हाण, एसपी

पूना मारगेम ठोक रही माओवाद के ताबूत में अंतिम कील

पूना मारगेम जैसे अभियान नेबस्तर के अशांत इलाकों में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है.सरकार ने स्थानीय भाषा में ग्रामीणों को ये समझाने में सफलता हासिल की कि यदि वो माओवादियों का साथ नहीं देंगे तो उनके गांव की तरक्की कोई नहीं रोक सकता.स्थानीय लोगों से समाज की मुख्यधारा से दूर जा चुके युवाओं को समझाने के लिए कहा गया.उन्हें ये बताया गया कि यदि वो हथियार छोड़ते हैं तो सरकार आज भी रेड कार्पेट बिछाकर उनका स्वागत करेगी. यही नहीं उनकी आजीविका के लिए भी सरकार ने स्किल डेवलेपमेंट और आर्थिक सहायता देने का इंतजाम किया. सरकार और फोर्स माओवादियों को ये समझाया कि अब भी यदि वो हथियार छोड़कर वापस लौटे तो उनके साथ बुरा सलूक नहीं होगा,बल्कि उनके और उनके परिवार के लिए सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है.

पूना मारगेम ने भी निभाई जिम्मेदारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैम्प खुलने से बदली नक्सलगढ़ की सूरत

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा कैंप खुलने से वहां तक जिला मुख्यालय से आने जाने का रूट सामान्य हुआ. इसका फायदा सीधा उन गांवों को पहुंचा जहां कभी बुनियादी सुविधाएं नक्सल भय के कारण नहीं पहुंच सकी थी. चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, बिजली पानी या सड़क हो.गांवों तो फोर्स की मदद से बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गई. फोर्स ने गांवों में पीडीएस दुकान और आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करके ये साबित किया कि फोर्स ग्रामीणों की दुश्मन नही है बल्कि उनके पिछड़ेपन को दूर करके विकास का उजियारा फैलाने आई है. धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बिजली के लिए सोलर पैनल प्लांट्स की स्थापना की गई ताकि फोर्स को पेट्रोलिंग करने में आसानी हो. यही नहीं जिन कैम्पों को खाली करके सुरक्षाबल आगे बढ़ गए उन कैम्पों में शिक्षा का मंदिर स्थापित किया गया,ताकि आने वाली पीढ़ी फिर से माओवाद के मकड़जाल में ना फंसे.

कैम्प खुलने से आ गया बड़ा बदलाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब नक्सल मुक्त बस्तर का काउंटडाउन

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूरे देश को 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का ऐलान किया है. केंद्रीय गृहमंत्री के ऐलान के बाद नक्सल प्रभावित राज्यों में एंटी नक्सल ऑपरेशन में सबसे ज्यादा तेजी आई है. ऐसा तब हुआ जब माओवादी गर्मी के महीने को अपना सबसे सुरक्षित दिन माना करते थे. TCOC के दौरान ही फोर्स ने पिछले दो साल में बड़े नक्सल लीडर्स का खात्मा किया है.माओवादियों के खात्मे के लिए फोर्स ने गर्मी और बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा ऑपरेशन चलाए.जिसका नतीजा ये हुआ कि माओवादियों को सोचने का मौका नहीं मिला. फोर्स के डर से सैकड़ों माओवादियों ने अपने हथियार डाले और फोर्स को वो सारी जानकारी दी जो नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक बड़ा आधार बनीं.







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