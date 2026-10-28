ETV Bharat / state

टीबी मुक्त यूपी बनने की राह में मरीज ही बन रहे रोड़ा, दवा लेने में लापरवाही से बढ़ रहा ड्रग-रेजिस्टेंट का खतरा

लखनऊ: टीबी या तपेदिक का नाम सुनते ही अक्सर हमारे जेहन में लगातार खांसते लोग और फेफड़ों के संक्रमण की तस्वीर उभरती है. यही वजह है कि इसके जिक्र मात्र से यह केवल बीमारी नहीं लगती बल्कि एक सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौती भी हमारे समाने खड़ी दिखती है. ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया में क्षय रोग के हर चार मरीजों में से एक भारत का होता है. इस बीमारी से होने वाली मौतों में भी भारत का हिस्सा करीब एक चौथाई है. देश में करीब 27 लाख नए मामले आए हैं जिसमें सिर्फ यूपी में ही 4.50 लाख मरीज हैं.

आज के समय में टीबी लाइलाज नहीं रहा. आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की मदद से अब टीबी का पूरी तरह से इलाज संभव है. केंद्र सरकार की ओर से चलाये जा रहे टीबी मुक्त भारत अभियान (नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम) के बावजूद अभी यह बीमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्या बनी हुई है. इसके पीछे मरीजों की लापरवाही और समय पर जांच भी एक कारण है, जो इसे फैलने से रोक नहीं पा रही है. हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहले की अपेक्षा टीबी के मरीजों की दर में काफी कमी आई है.

टीबी मुक्त भारत अभियान का दिख रहा असर (Video Credit; ETV Bharat)

टीबी के 9000 साल पुराने साक्ष्य

क्षयरोग (टीबी) एक संक्रामक रोग है, जो मुख्य रूप से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है. इसके इतिहास की बात करें तो पुरातत्वविदों को इजराइल के पास समुद्र में डूबे प्राचीन शहर 'अतलित यम' में एक मां और बच्चे के अवशेषों में टीबी के जीवाणु मिले थे, जो लगभग 9,000 साल पुराने बताए जाते हैं. इसके अलावा भारत में 3,300 साल पुराने लिखित अभिलेखों में इस बीमारी का जिक्र मिलता है. इसकी खोज 24 मार्च 1882 को जर्मन वैज्ञानिक डॉ. रॉबर्ट कोच ने टीबी के लिए जिम्मेदार जीवाणु 'माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस' की खोज की घोषणा की थी. इसी खोज के कारण हर साल 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है.

दो हफ्ते से ज्यादा खांसी को नजरअंदाज नहीं करें (Photo Credit; ETV Bharat)

इम्यूनिटी मजबूत रखें

टीबी का बैक्टीरिया मुख्य रूप से सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और फेफड़ों को अपना निशाना बनाता है. बैक्टीरिया के पहुंचते ही शरीर की रक्षक कोशिकाएं उन्हें खत्म करने की कोशिश करती हैं. इस दौरान अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी मजबूत है, तो वह बैक्टीरिया को पूरी तरह खत्म तो नहीं कर पाती, लेकिन उसे एक सुरक्षा कवच में कैद कर देती है. इस स्थिति को लेटेंट टीबी कहते हैं. लेकिन जैसे ही किसी कारणवश (जैसे कुपोषण, मधुमेह, या तनाव) व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है, तो यह बैक्टीरिया सुरक्षा घेरे को तोड़कर बाहर आ जाता है और तेजी से संख्या बढ़ाने लगता है.

ये लक्षण दिखें तो हो जाएं सावधान (Photo Credit; ETV Bharat)

फेफड़ों में बनाते जख्म

KGMU के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रो. संतोष कुमार बताते हैं कि जब बैक्टीरिया फेफड़ों की स्वस्थ कोशिकाओं को मारने लगता है. इसके कारण फेफड़ों के अंदर घाव बन जाते हैं और वहां मवाद या कफ भरने लगता है. इसी वजह से मरीज को लगातार खांसी और बलगम आता है. दूसरे जब संक्रमण फेफड़ों की खून की नलियों तक पहुंच जाता है, तो खांसने पर बलगम के साथ खून आने लगता है. समय पर इलाज न मिले, तो यह बैक्टीरिया फेफड़ों से निकलकर खून और लिम्फ सिस्टम के जरिए शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है. यह हड्डियों, रीढ़ की हड्डी, दिमाग (मेनिन्जाइटिस), पेट और किडनी को भी संक्रमित कर उन्हें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर सकता है.

सबसे गंभीर फेफड़ों की टीबी (Photo Credit; ETV Bharat)

हर टीबी नहीं होता खतरनाक

टीबी शरीर के कई हिस्सों में हो सकती है. इनमें फेफड़ों की टीबी में बैक्टीरिया सीधे फेफड़ों पर हमला करता है. यह बेहद संक्रामक होती है, यानी इस मरीज के खांसने या छींकने से संक्रमण हवा के जरिए दूसरों में फैल सकता है. जबकि फेफड़ों से बाहर की टीबी में बैक्टीरिया फेफड़ों से निकलकर शरीर के अन्य अंगों में फैल जाता है. इसे एक्स्ट्रा-पल्मोनरी टीबी कहते हैं. जो संक्रामक नहीं होती है. इसमें लिम्फ नोड टीबी, हड्डियों और रीढ़ की टीबी, दिमागी टीबी , पेट की टीबी त्वचा और किडनी की टीबी होती है.

रोग प्रतिरोधक क्षमता रखें मजबूत (Photo Credit; ETV Bharat)

ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होती डेंजरस

आजकल टीबी का एक और गंभीर प्रकार सामने आ रहा है जिसे दवा प्रतिरोधी टीबी (ड्रग रेजिस्टेंस) कहते हैं. इनमें सेंसिटिव टीबी दवाओं (6 महीने के कोर्स) से पूरी तरह ठीक हो जाती है. वहीं एमडीआर-टीबी का बैक्टीरिया मुख्य शुरुआती दवाओं (जैसे आइसोनियाज़िड और रिफैम्पिसिन) से नहीं मरता. इसका इलाज लंबा और जटिल होता है. इसके अलावा एक्सडीआर-टीबी होती है. यह और भी खतरनाक होती है, जिसमें बैक्टीरिया सामान्य दवाओं के साथ-साथ कई एडवांस इंजेक्शन और दवाओं के प्रति भी प्रतिरोधी हो जाता है. ऐसा दवाओं के सेवन में लापरवाही से होती है.

अब 2 घंटे में मिलती टीबी की जांच रिपोर्ट (Photo Credit; ETV Bharat)

अब 2 घंटे में रिपोर्ट

केंद्र सरकार के राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सभी सरकारी अस्पतालों, डॉट्स केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बलगम की जांच, सीबी नैट और इलाज पूरी तरह मुफ्त है. यूपी में टीबी की जांच के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मशीनें उपलब्ध हैं. पुरानी विधि में एक से दो दिन का समय लगता है. वहीं सीबी नैट टेस्ट केवल 2 घंटे में बलगम के सैंपल से टीबी के बैक्टीरिया का पता लगा लेती है. इसके साथ ही, ये भी बता देती है कि टीबी ड्रग रेजिस्टेंस है या सामान्य.