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टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत, टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों का हुआ सम्मान

टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों का हुआ सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अभियान के तहत चलित एक्स-रे मशीन रथ को रवाना किया गया है, जो अगले 100 दिनों तक गांव-गांव पहुंचकर लोगों की जांच करेगा और टीबी मरीजों की पहचान करेगा. विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय के ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों का हुआ सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने टीबी उन्मूलन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. जिले की 128 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है. इसी कड़ी में बाकी गांवों को भी टीबी मुक्त बनाने के लिए 100 दिन का विशेष अभियान शुरू किया गया है.

जांजगीर चांपा : जांजगीर चांपा जिले से एक अच्छी खबर सामने आई है, यहां 128 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है. वहीं, पूरे जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए 100 दिवसीय ‘टीबी मुक्त भारत अभियान’ की शुरुआत की गई है.

टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों का हुआ सम्मान

कार्यक्रम में कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों ने टीबी मुक्त हुए 128 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया. एक वर्ष तक टीबी मुक्त रहने वाले ग्राम पंचायतों को ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया गया. साथ ही सभी पंचायतों से टीबी मुक्त बनने की अपील की गई.

टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों का हुआ सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टीबी की जल्द पहचान और उपचार के लिए यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है.हम हर गांव तक पहुंचकर जांच सुनिश्चित करेंगे -डॉ. अनीता श्रीवास्तव, CMHO

हम अपने गांव को पूरी तरह टीबी मुक्त बनाए रखने के लिए जागरूकता और जांच दोनों पर ध्यान दे रहे हैं-चंद्रिका देवी, सरपंच

बिना लक्षण वाले मरीज भी आ रहे सामने

जिले के टीबी नोडल अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में जिले में 1061 टीबी मरीज हैं, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं. उन्होंने बताया कि अब टीबी का स्वरूप बदल रहा है.पहले जहां इसके स्पष्ट लक्षण दिखाई देते थे, वहीं अब बिना लक्षण वाले मरीज भी सामने आ रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए हाई-रिस्क क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा.

हम चलित एक्स-रे मशीन के जरिए गांव-गांव जाकर स्क्रीनिंग करेंगे और मरीजों को तुरंत इलाज से जोड़ेंगे-डॉ. पुष्पेंद्र लहरे, जिला नोडल अधिकारी

जांच के बाद तुरंत मिलेगी रिपोर्ट

स्वास्थ्य विभाग ने चलित एक्स-रे मशीन के साथ टीमों का रूट प्लान तैयार कर लिया है. यह मशीन एआई तकनीक से जुड़ी है, जिससे जांच रिपोर्ट तुरंत मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी. इसके बाद आवश्यक जांच पूरी कर मरीजों को 6 महीने तक निःशुल्क दवा देकर पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जाएगा.

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