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खड़गवां से छत्तीसगढ़ ने रचा नया इतिहास, प्रदेश के 4 विकासखंड हुए टीबी मुक्त घोषित

छत्तीसगढ़़ टीबी मुक्त भारत अभियान ( ETV Bharat Chhattisgarh )

एमसीबी: राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम और टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. छत्तीसगढ़ के चार विकासखंडों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है. इनमें एमसीबी जिले के खड़गवां और सोनहत, जशपुर जिले का बतौली और रायगढ़ जिले का घरघोड़ा विकासखंड शामिल हैं. खड़गवां के जनपद मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने इन विकासखंडों को टीबी मुक्त घोषित किया.

भारत मंडपम से ‘नेशनल जोश टीम’ का शुभारंभ राज्य स्तरीय कार्यक्रम से पहले नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन एवं टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ‘नेशनल जोश टीम’ का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया. छत्तीसगढ़ भी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ा.