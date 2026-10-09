खड़गवां से छत्तीसगढ़ ने रचा नया इतिहास, प्रदेश के 4 विकासखंड हुए टीबी मुक्त घोषित
एमसीबी के खड़गवां सोनहत समेत बतौली और घरघोड़ा को मिली उपलब्धि, 4 हजार 676 ग्राम पंचायतें भी हो चुकी हैं टीबी मुक्त.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 11:38 AM IST
एमसीबी: राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम और टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. छत्तीसगढ़ के चार विकासखंडों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है. इनमें एमसीबी जिले के खड़गवां और सोनहत, जशपुर जिले का बतौली और रायगढ़ जिले का घरघोड़ा विकासखंड शामिल हैं. खड़गवां के जनपद मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने इन विकासखंडों को टीबी मुक्त घोषित किया.
भारत मंडपम से ‘नेशनल जोश टीम’ का शुभारंभ
राज्य स्तरीय कार्यक्रम से पहले नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन एवं टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत ‘नेशनल जोश टीम’ का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया. छत्तीसगढ़ भी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ा.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत को वर्ष 2030 से पहले टीबी मुक्त करने के लक्ष्य के साथ अभियान को गति दी जा रही है. अभियान के तहत ‘जोश टीम’ घर-घर पहुंचकर लोगों को टीबी के लक्षण, जांच, उपचार और बचाव के प्रति जागरूक करेगी. इसके लिए फ्लिप कार्ड और अन्य जागरूकता सामग्री का उपयोग किया जाएगा.
डिजिटल तकनीक से मरीजों को मिलेगी मदद
टीबी मुक्त भारत अभियान में डिजिटल तकनीक को भी जोड़ा गया है. ई-संगिनी को ‘खुशी अवतार’ के रूप में उपयोग किए जाने की जानकारी दी गई. डिजिटल माध्यम के जरिए टीबी मरीजों को दवा समय पर लेने की जानकारी, दवा छूटने की स्थिति में मार्गदर्शन और बीमारी से जुड़े सवालों के जवाब उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
चैट बॉक्स के माध्यम से भी मरीज और आम लोग सवाल पूछ सकेंगे. यह सुविधा 12 भाषाओं में उपलब्ध होने और कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी उपयोगी होने की बात कही गई.
जांच, उपचार और जागरूकता से मिली सफलता
टीबी उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गांव-गांव तक स्क्रीनिंग, मरीजों की पहचान, जांच और उपचार की व्यवस्था को मजबूत किया. चिन्हित मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के साथ उनके इलाज की नियमित निगरानी की गई. पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को अभियान से जोड़ा गया.
सामुदायिक सहभागिता के कारण टीबी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी और संदिग्ध मरीजों की समय पर जांच और उपचार संभव हो सका. इसी सामूहिक प्रयास का परिणाम चार विकासखंडों को टीबी मुक्त घोषित किए जाने के रूप में सामने आया.
‘टीबी मुक्त छत्तीसगढ़’ में पंचायतों की भूमिका अहम:जायसवाल
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ का लक्ष्य सामुदायिक सहयोग के बिना हासिल नहीं किया जा सकता था. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, मितानिन बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीणों ने अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 की कल्पना तभी साकार होगा, जब देश आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ स्वस्थ भी होगा. उन्होंने टीबी उन्मूलन में सरपंचों और ग्राम पंचायतों की भूमिका की विशेष सराहना करते हुए कहा कि यदि प्रत्येक जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर पर जिम्मेदारी लेकर काम करे तो टीबी मुक्त जिलों की संख्या और तेजी से बढ़ाई जा सकती है.
30 हजार से अधिक निक्षय मित्र, 1.43 लाख मरीजों को पोषण आहार
स्वास्थ्य मंत्री ने अभियान की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि प्रदेश में 30,267 निक्षय मित्र बनाए गए हैं. इनके माध्यम से 1,43,180 टीबी मरीजों को पोषण आहार उपलब्ध कराया गया है. छत्तीसगढ़ में अब तक 24 लाख से अधिक एक्स-रे स्क्रीनिंग की जा चुकी है.
टीबी मरीजों की पहचान और चिन्हांकन के लिए केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को 132 एक्स-रे मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं. लगातार स्क्रीनिंग और समय पर उपचार के माध्यम से टीबी उन्मूलन अभियान को मजबूत किया जा रहा है.
4,676 ग्राम पंचायतें भी हुईं टीबी मुक्त
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 4,676 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं. ग्राम पंचायतों में निरंतर स्क्रीनिंग, मरीजों की पहचान, उपचार और जनजागरूकता के जरिए अभियान को गांवों तक पहुंचाया गया है.
टीबी मुक्त पंचायतों को उनके प्रदर्शन के आधार पर तीन श्रेणियों में सम्मानित किया गया. लगातार तीन वर्षों तक टीबी मुक्त रहने वाली पंचायतों को गोल्ड, दो वर्षों तक टीबी मुक्त रहने वाली पंचायतों को सिल्वर और पहली बार टीबी मुक्त घोषित होने वाली पंचायतों को ब्रॉन्ज श्रेणी में सम्मानित किया गया.
जनता और जनप्रतिनिधि ने ठाना है कि टीवी मुक्त भारत बनाना है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़
गांधी प्रतिमा, शॉल और श्रीफल देकर सम्मान
कार्यक्रम के दौरान टीबी मुक्त घोषित किए गए चारों विकासखंडों के जनपद अध्यक्ष और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को शॉल, श्रीफल, प्रमाणपत्र और महात्मा गांधी की प्रतिमा देकर सम्मानित किया गया.
टीबी मुक्त अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया गया. वर्ष 2023, 2024 और 2025 तक लगातार टीबी मुक्त रहने वाली पंचायतों को गोल्डन गांधी प्रतिमा, दो वर्षों तक टीबी मुक्त रहने वाली पंचायतों को सिल्वर गांधी प्रतिमा और वर्ष 2025 में टीबी मुक्त होने वाली पंचायतों को ब्रॉन्ज गांधी प्रतिमा दी गई.
स्वस्थ प्रदेश के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा: जायसवाल
मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि टीबी उन्मूलन के साथ मलेरिया, डायरिया और स्वाइन फ्लू जैसी संक्रामक बीमारियों से निपटने में भी स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावी काम किया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है.
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में मातृ-शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा पहले 146 था, जो दो वर्षों में घटकर 124 तक पहुंचा है. गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में एफआरयू सेंटर स्थापित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है.
स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों को मिली सुविधाएं
कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य शिविर भी लगाया. शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने 5 हितग्राहियों को चश्मे, जरूरतमंदों को छड़ी और 5 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए.
चार विकासखंडों को टीबी मुक्त घोषित किए जाने की उपलब्धि को स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ में टीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया. अधिकारियों का कहना है कि सामुदायिक सहभागिता, नियमित स्क्रीनिंग, समय पर उपचार और जनजागरूकता के माध्यम से प्रदेश को पूरी तरह टीबी मुक्त बनाने के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे.