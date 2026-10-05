क्या आजम खान की पत्नी ने अखिलेश यादव से मांगी 15 सीटें? वायरल खबरों पर ताज़ीन फ़ातिमा ने तोड़ी चुप्पी
डॉ. ताज़ीन फातिमा ने कहा कि अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात पूरी तरह पारिवारिक थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 8:35 PM IST
रामपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान की पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. ताज़ीन फातिमा ने हाल ही में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, उसके बाद आईं खबरों को लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है. डॉ. ताज़ीन फातिमा ने कहा कि अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात पूरी तरह पारिवारिक थी. इसमें न तो किसी तरह की राजनीतिक चर्चा हुई और न ही 15 सीटों को लेकर कोई मांग रखी गई.
डॉ. ताज़ीन फ़ातिमा ने कहा कि हमारी मुलाकात के बाद कई जगह यह खबर छापी गई कि मैं आज़म ख़ान का पत्र लेकर अखिलेश यादव से मिलने पहुंची थी और उस पत्र के जरिए 15 सीटों की मांग की गई है, जो कि पूरी तरह गलत है.
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि खबर में विश्वस्त सूत्रों का हवाला दिया गया है, तो संबंधित संस्थान यह बताएं कि आखिर वे कौन से विश्वस्त सूत्र थे, जिन्होंने बिना सच्चाई जाने इतनी बड़ी खबर प्रकाशित कर दी. उन्होंने साफ किया कि उनकी मुलाकात बिल्कुल पारिवारिक थी. किसी भी राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं हुई. न ही किसी सीट या उम्मीदवार को लेकर कोई बातचीत हुई.
डॉ. ताज़ीन फ़ातिमा ने कहा कि आजम खान लगातार अखिलेश यादव को अपनी औलाद की तरह बताते रहे हैं. ऐसे में यह सवाल ही नहीं उठता कि आजम खान अपनी औलाद जैसे अखिलेश यादव को पत्र भेजकर 15 सीटों की मांग करें या किसी तरह का दबाव बनाएं.
वहीं, जब अखिलेश यादव और आजम खान की संभावित मुलाकात को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा है कि जब भी उन्हें समय मिलेगा, वह आजम खान से मिलने आएंगे. इस दौरान पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात को लेकर भी उन्होंने कहा कि यह केवल शिष्टाचार मुलाकात थी और इसमें किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई.
इसके अलावा डॉ. ताज़ीन फातिमा ने ईडी और इनकम टैक्स की जांच को लेकर प्रकाशित खबरों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि रोजाना ईडी और इनकम टैक्स से जुड़ी अलग-अलग खबरें सामने आती हैं. ऐसा लगता है जैसे ईडी जांच नहीं कर रही, बल्कि ऐसी खबर चलाने वाले खुद जांच कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ईडी हो या इनकम टैक्स, हर जांच में उनका पूरा सहयोग है और आगे भी वह सहयोग करती रहेंगी.
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