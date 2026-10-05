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क्या आजम खान की पत्नी ने अखिलेश यादव से मांगी 15 सीटें? वायरल खबरों पर ताज़ीन फ़ातिमा ने तोड़ी चुप्पी

डॉ. ताज़ीन फातिमा, पूर्व राज्यसभा सांसद ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान की पत्नी और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. ताज़ीन फातिमा ने हाल ही में अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, उसके बाद आईं खबरों को लेकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई है. डॉ. ताज़ीन फातिमा ने कहा कि अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात पूरी तरह पारिवारिक थी. इसमें न तो किसी तरह की राजनीतिक चर्चा हुई और न ही 15 सीटों को लेकर कोई मांग रखी गई.

डॉ. ताज़ीन फातिमा, पूर्व राज्यसभा सांसद (Video Credit; ETV Bharat) डॉ. ताज़ीन फ़ातिमा ने कहा कि हमारी मुलाकात के बाद कई जगह यह खबर छापी गई कि मैं आज़म ख़ान का पत्र लेकर अखिलेश यादव से मिलने पहुंची थी और उस पत्र के जरिए 15 सीटों की मांग की गई है, जो कि पूरी तरह गलत है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि खबर में विश्वस्त सूत्रों का हवाला दिया गया है, तो संबंधित संस्थान यह बताएं कि आखिर वे कौन से विश्वस्त सूत्र थे, जिन्होंने बिना सच्चाई जाने इतनी बड़ी खबर प्रकाशित कर दी. उन्होंने साफ किया कि उनकी मुलाकात बिल्कुल पारिवारिक थी. किसी भी राजनीतिक विषय पर चर्चा नहीं हुई. न ही किसी सीट या उम्मीदवार को लेकर कोई बातचीत हुई.