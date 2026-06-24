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Special : या हुसैन...की सदाओं के बीच सज रही अकीदत की निशानी, अंतिम दौर में ताजियों का निर्माण

ताजिये का निर्माण करने वाले कारीगर मोहम्मद अजीम बताते हैं कि मोहर्रम पर्व के 40 दिन बाद से ही ताजिये निर्माण का काम शुरू हो जाता है. शुरुआत में प्रतिदिन 2 से 3 घंटे काम किया जाता है, लेकिन मोहर्रम पर्व नजदीक आते ही काम की रफ्तार बढ़ जाती है. अंतिम दिनों में कारीगर पूरी- पूरी रात जागकर ताजियों को तैयार करते हैं.

पन्नीगरान मोहल्ले में तैयार हो रहा 20 फीट ऊंचा ताजिया : जयपुर के ऐतिहासिक पन्नीगरान मोहल्ले में इन दिनों करीब 20 फीट ऊंचे ताजिये का निर्माण कार्य चल रहा है. ताजिये को अंतिम रूप दिया जा चुका है. यहां के कारीगरों कहना है ताजिये का निर्माण केवल कुछ महीनों का नहीं, बल्कि लगभग साल पर चलने वाली प्रक्रिया है. मुहर्रम पर्व समाप्त होने के 40 दिन बाद ही अगले वर्ष के ताजिये की तैयारी शुरू हो जाती है.

25 जून को अधिकांश ताजिये पूरी तरह तैयार हो जाएंगे. इसके बाद शहर के अलग-अलग इलाकों से ताजिये ढोल ताशों की धुनों के बीच बड़ी चौपड़ पहुंचेंगे, जहां पूरी रात उनकी प्रदर्शनी होगी और उसके बाद अगले दिन दोपहर बाद जुलूस निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा. राजधानी जयपुर में करीब छोटे-बड़े 300 ताजिये निकाले जाते हैं.

मोहर्रम के अवसर पर शहर भर से ताजियों के जुलूस निकलेंगे, जिनमें मातमी धुनों और ढोल ताशो और गमगीन माहौल के बीच हजारों अकीदतमंद शामिल होंगे. ताजियों को छोटी-बड़ी चौपड़, जोरावर सिंह गेट होते हुए रामगढ़ मोड़ स्थित कर्बला मैदान ले जाया जाएगा, जहां उन्हें सुपुर्द ए खाक किया जाएगा. मोहर्रम से पहले इन दिनों शहर के विभिन्न मुस्लिम बहुल इलाकों में ताजियों के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है. कारीगर दिन रात मेहनत कर ताजियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

जयपुर: इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद के दोहिते हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाए जाने वाला मोहर्रम पर्व नजदीक आते ही राजधानी जयपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में रौनक बढ़ गई है. 26 जून को मोहर्रम का पर्व अकीदत और गमगीन माहौल में मनाया जाएगा.

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बांस, बटर पेपर और अभ्रक से सजती है श्रद्धा : कारीगर मुश्ताक का कहना है कि ताजिया निर्माण का काम लगभग 1 साल पहले शुरू हो जाता है. मोहर्रम से 2 महीने पहले इस काम में तेजी आ जाती है और अंतिम दिनों में पूरी तरह से इसकी फिनिशिंग कर दी जाती है. उनका कहना है कि ताजिया के निर्माण में बांस, बटर पेपर, वेलवेट कपड़ा और अभ्रक का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है.

जयपुर के चांदपोल स्थित तवायफों का ताजिया... (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने कहा कि ताजा के निर्माण में सबसे पहले बस के कपासियों से ढांचा तैयार किया जाता है. उसके बाद उसे पर बटर पेपर और वेलवेट का कपड़ा लगाया जाता है. अंतिम चरण में उस पर अभ्रक से सजावट की जाती है, ताकि ताजिया को चमकदार और आकर्षक बनाया जा सके.

भीलवाड़ा से मंगाई जाती है अभ्रक : कारीगरों का कहना है कि अभ्रक भीलवाड़ा से मंगाई जाती है, क्योंकि वहां पर इसकी माइंस है. अच्छी क्वालिटी की अभ्रक 800 से हजार रुपए किलो में आती है. अभ्रक को फूल पत्तियों और विभिन्न कलात्मक आकृतियों में काटकर विशेष सॉल्यूशन की मदद से ताजिये पर चिपकाया जाता है. यह अत्यंत बारीक और मेहनत वाला कार्य होता है.

मोहल्ला पन्नीगरान में ताजिया तैयार करते कारीगर (ETV Bharat Jaipur)

कमल की थीम पर बना इस बार का विशेष ताजिया : पन्नीगरान मोहल्ले के ताजिये में इस बार कमल की विशेष से डिजाइन बनाई गई है. खूबसूरत मेहराब, मीनारें और गुंबद इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं. कारीगरों का कहना है कि कई डिजाइनों की प्रेरणा पारंपरिक कला से मिलती है, जबकि कुछ नए डिजाइनों के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाता है.

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तीन से चार लाख रुपए का आता है खर्च : कारीगरों का कहना है कि एक ताजिये को तैयार करने में तीन से चार लाख रुपए का खर्च आता है. हालांकि, इसमें कारीगरों का मेहनताना शामिल नहीं है, क्योंकि कारीगर अपनी निष्ठा और अकीदत से यह काम करते हैं. ताजिये का ढांचा तैयार करने में महीनों लग जाते हैं, जबकि अंतिम फिनिशिंग में करीब एक माह का समय लग जाता है. ताजिये का मुख्य ढांचा और उसका गुंबद अलग-अलग तैयार किए जाते हैं, जिन्हें बाद में जोड़ा जाता है.

अभ्रक को पान के आकार में कटिंग (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर की स्थापना के साथ जुड़ी है ताजियों की परंपरा : राजधानी जयपुर में शहर की बसावट के साथ ही ताजियों की परंपरा चली आ रही है. इतिहासकारों के अनुसार महाराजा सवाई रामसिंह के शासनकाल में इस परंपरा को विशेष बढ़ावा मिला था. उन्होंने स्वयं सोने चांदी का ताजिया बनवाकर मोहर्रम के जुलूस में शामिल कराया था. यही कारण है कि जयपुर में मोहर्रम केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि गंगा जमुना तहजीब और सांस्कृतिक सौहार्द की मिसाल भी माना जाता है. जयपुर रियासत की ओर से बनवाया गया सोने-चांदी का ताजिया हर साल मोहर्रम पर्व पर लोगों के दर्शनार्थ त्रिपोलिया गेट पर रखा जाता है.