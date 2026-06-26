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एटा में मोहर्रम जुलूस के दौरान हाइटेंशन तार से टकराया ताजिया; एक युवक की मौत, तीन गंभीर

जुलूस में शामिल ताजिया ऊपर से गुजर रहे हाइटेंशन तारों से टकरा गया, जिससे जुलूस में अफरा-तफरी मच गई

एटा में मोहर्रम जुलूस के दौरान हाइटेंशन तार से टकराया ताजिया.
एटा में मोहर्रम जुलूस के दौरान हाइटेंशन तार से टकराया ताजिया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 11:52 AM IST

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एटा: जिले में शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हो गया. अलीगंज इलाके में मोहर्रम के जुलूस के दौरान एक ताजिया हाईटेंशन तारों की चपेट में आने से जुलूस में शामिल 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. इन युवकों में एक युवक की मौत हो गई है.

हादसे से मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है. घटना एटा जनपद के अलीगंज कस्बे की है. पुरानी तहसील के पास यह हादसा हुआ.

इन दिनों मोहर्रम का महीना चल रहा है. मुस्लिम समाज मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन साहब की शहादत को याद करते हुए इस महीने को मातम के रूप में मनाते हैं. गुरुवार की रात अलीगंज में मोहर्रम का मातमी जलूस निकल रहा था.

इस जुलूस में शामिल एक ताजिया ऊपर से गुजर रहे हाइटेंशन तारों से टकरा गया, जिससे जुलूस में अफरा-तफरी मच गई. जुलूस में शामिल चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए.

घटना की जानकारी मिलने पर अलीगंज पुलिस के अलावा अन्य उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और झुलसे 4 लोगों को अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने युवक सैफ (19) पुत्र शाकिर निवासी मोहल्ला मेवाती को मृत घोषित कर दिया. इस हादसे में साहिल अली, अली हसन और आमिर को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है.

एटा के एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि जुलूस के दौरान एक ताजिया झुक जाने की वजह से तार से टकरा गया था. इससे 4 लोग झुलस गए थे, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई है. अन्य तीन घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है.

यह भी पढ़ें: मुहर्रम इतिहास: भारत में कैसे शुरू हुई ताज़ियादारी? इराक-ईरान में क्यों नहीं रखे जाते कागज़ के ताज़िए, जानें तैमूर लंग का कनेक्शन

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