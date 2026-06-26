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एटा में मोहर्रम जुलूस के दौरान हाइटेंशन तार से टकराया ताजिया; एक युवक की मौत, तीन गंभीर

एटा में मोहर्रम जुलूस के दौरान हाइटेंशन तार से टकराया ताजिया. ( Photo Credit: ETV Bharat )