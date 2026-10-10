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रामपुर जेल में दूसरी बार आजम खान से नहीं हुई मुलाकात, बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलीं मां ताजीन फातिमा, कहा- स्वास्थ्य ठीक है

रामपुर जेल में बेट से मिलीं ताजीन फातिमा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रामपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के परिवार से जुड़ी एक अहम खबर है. रामपुर जिला कारागार में बंद अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात करने के लिए उनकी मां और पूर्व सांसद डॉ. ताजीन फातिमा शनिवार को जेल पहुंचीं. उनके साथ सपा नेता यूसुफ मलिक भी मौजूद रहे. जेल से बाहर निकलने के बाद डॉ. ताजीन फातिमा ने अब्दुल्ला आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी.

डॉ. ताजीन फातिमा ने कहा कि आज उनकी मुलाकात अब्दुल्ला आजम खान से हुई है. उनका स्वास्थ्य ठीक है. जेल में कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने बताया, मोहम्मद आजम खान से उनकी मुलाकात नहीं हुई है. बता दें, ताजीन फातिमा इससे पहले 12 सितंबर को भी जेल पहुंचीं थी, लेकिन आजम खान से मुलाकात नहीं हुई थी. यह दूसरी बार है जब उनकी मुलाकात आजम खान से नहीं हुई.