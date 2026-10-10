रामपुर जेल में दूसरी बार आजम खान से नहीं हुई मुलाकात, बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलीं मां ताजीन फातिमा, कहा- स्वास्थ्य ठीक है
रामपुर जिला जेल में डॉ. ताजीन फतिमा ने बेटे अब्दुल्ला आजम से दूसरी बार मुलाकात की. लेकिन आजम खान से मुलाकात नहीं हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 5:15 PM IST
रामपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के परिवार से जुड़ी एक अहम खबर है. रामपुर जिला कारागार में बंद अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात करने के लिए उनकी मां और पूर्व सांसद डॉ. ताजीन फातिमा शनिवार को जेल पहुंचीं. उनके साथ सपा नेता यूसुफ मलिक भी मौजूद रहे. जेल से बाहर निकलने के बाद डॉ. ताजीन फातिमा ने अब्दुल्ला आजम खान के स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दी.
डॉ. ताजीन फातिमा ने कहा कि आज उनकी मुलाकात अब्दुल्ला आजम खान से हुई है. उनका स्वास्थ्य ठीक है. जेल में कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने बताया, मोहम्मद आजम खान से उनकी मुलाकात नहीं हुई है. बता दें, ताजीन फातिमा इससे पहले 12 सितंबर को भी जेल पहुंचीं थी, लेकिन आजम खान से मुलाकात नहीं हुई थी. यह दूसरी बार है जब उनकी मुलाकात आजम खान से नहीं हुई.
आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है. ताजीन फातिमा ने कहा कि फिलहाल उनका पूरा ध्यान आजम खान को जेल से बाहर लाने की कानूनी कोशिशों पर टिका है. उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि अभी चुनाव के बारे में उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा है.
12 सितंबर को मुलाकात के बाद परिवार से जुड़े कानूनी मामलों को लेकर तंजीन फातिमा ने सवाल उठाए थे. लखनऊ में आजम खान के खिलाफ दर्ज हुए धोखाधड़ी के मुकदमे को लेकर उन्होंने कहा था कि उनके पति पर लगाए गए आरोप सही नहीं हैं. तंजीन फातिमा ने दावा किया था कि आजम खान के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे गलत और झूठे हैं. अब उन्हें न्याय की उम्मीद अदालत से है.
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