आदि कैलाश यात्रा के बीच कल होने वाला चक्का जाम टला, बाजार भी नहीं रहेगा बंद, जानिए मामला
धारचूला में टैक्सी यूनियन और व्यापारियों की ओर से प्रस्तावित चक्का जाम स्थगित, प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद बाजार बंद का निर्णय भी वापस
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 10, 2026 at 10:19 PM IST
पिथौरागढ़: आदि कैलाश यात्रा 2026 सीजन के बीच धारचूला में टैक्सी यूनियन और व्यापारियों की ओर से प्रस्तावित चक्का जाम फिलहाल टल गया है. तहसील प्रशासन और परिवहन विभाग के साथ हुई बैठक में अधिकारियों की ओर से उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया. जिसके बाद यूनियन ने 11 मई को होने वाले चक्का जाम को स्थगित करने का निर्णय लिया है.
टैक्सी यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने रखी अपनी समस्याएं: धारचूला तहसील में आयोजित बैठक में स्थानीय टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सियों के संचालन पर नाराजगी जताई. टैक्सी यूनियन का कहना था कि बाहरी टैक्सियों के कारण स्थानीय टैक्सी संचालकों, व्यापारियों और होमस्टे संचालकों के रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.
"संयुक्त टीम की ओर से तवाघाट चौराहे पर बाहरी राज्यों से आने वाली टैक्सियों के हिल लाइसेंस और दस्तावेजों की जांच की जाएगी. साथ ही प्राइवेट वाहनों से यात्रियों के व्यावसायिक परिवहन पर भी कार्रवाई होगी."- अभिनव गड़कोटी, एआरटीओ
धारचूला व्यापार मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा ने कहा कि प्रशासन से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद बाजार बंद का निर्णय भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. बैठक में तहसीलदार दमन सिंह राणा, कोतवाल हरेंद्र सिंह नेगी, टूर ऑपरेटर हरीश कुटियाल, गुलाब कुटियाल, बृजेश नबियाल, आदित्य गर्व्याल समेत तमाम वाहन स्वामी और यूनियन पदाधिकारी मौजूद रहे.
"परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई का भरोसा दिलाया है. इसको देखते हुए चक्का जाम का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित किया गया है."- प्रवेश नबियाल, अध्यक्ष, आदि कैलाश टैक्सी यूनियन
1 मई से शुरू हो चुकी आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा: आदि कैलाश एवं ओम पर्वत की यात्रा 1 मई से शुरू हो चुकी है. कई लोग भगवान शिव और माता पार्वती की तपस्थली के दर्शन भी कर चुके हैं. आदि कैलाश को भगवान शिव का निवास स्थल माना जाता है. यह पिथौरागढ़ जिले के व्यास घाटी में मौजूद है. मान्यता है कि यहां भगवान शिव ने तपस्या की थी.
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