टैक्सी महासंघ कुमाऊं की चेतावनी, बंद और चक्का जाम का किया ऐलान, जानिए क्यों?

महासंघ की बैठक में एटीएस (ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन) को लेकर गंभीर नाराज़गी जताई गयी. बैठक में वक्ताओं ने कहा कि जिन जनपदों में एटीएस कार्यालय नहीं हैं, वहां के टैक्सी व अन्य व्यावसायिक वाहनों को दो से चार सौ किलोमीटर दूर जाकर वाहनों की फिटनेस करानी पड़ रही है. इससे न केवल समय और धन की भारी बर्बादी हो रही है, बल्कि रोज़गार पर भी सीधा असर पड़ रहा है.

खटीमा: मंगलवार को चंपावत जिले के टनकपुर में टैक्सी महासंघ कुमाऊं मंडल की बैठक का आयोजन हुआ. बैठक में पूरे कुमाऊं क्षेत्र की लगभग 20 टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा शिरकत की गई. बैठक में कुमाऊं के टैक्सी संचालकों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई है.

यूनियन ने सरकार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया किक्या एटीएस सेंटरों से कोई ऐसा स्वार्थ जुड़ा है, जिसके चलते जानबूझकर वाहनों की फिटनेस सैकड़ों किलोमीटर दूर कराई जा रही है. इसके अलावा जीपीएस व पैनिक बटन मामलों में भी टैक्सी वाहनों का शोषण होता है.

टैक्सी महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि कुमाऊं मंडल में करीब 35 हजार टैक्सी वाहन संचालित हैं और लगभग एक लाख लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से परिवहन कारोबार से जुड़े हुए हैं. यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि सभी चालक और संचालक एकजुट हो गए, तो सरकार को अपनी दिशा और दशा बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा.

सरकार की इस नीति के विरोध में महासंघ ने जल्द बंद और चक्का जाम का ऐलान किया. यूनियन नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र ही यदि टैक्सी संचालकों की समस्या का समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन को सड़क से सदन तक लें जाने में भी गुरेज नहीं किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा.

