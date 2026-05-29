वाराणसी में टैक्सियों का किराया ₹2 प्रति किलोमीटर बढ़ा; टूरिज्म संगठन ने लिया फैसला
वाराणसी टूरिज्म संगठन के अध्यक्ष प्रणय रंजन सिंह ने बताया कि हम लोग महंगाई की डबल मार झेल रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 2:06 PM IST
वाराणसी: टूरिज्म संगठन ने टैक्सियों का किराया 2 रुपए प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया है. संगठन का कहना है कि लगातार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं. सरकार ने 15 साल का टैक्स एकमुश्त जमा करने का नियम बना दिया है, इसकी वजह से किराया बढ़ाना जरूरी था.
वाराणसी टूरिज्म संगठन के अध्यक्ष प्रणय रंजन सिंह ने बताया कि हम लोग महंगाई की डबल मार झेल रहे हैं. इसलिए 8 वर्ष बाद हमने किराया बढ़ाया है. इससे पहले 2018 में किराया बढ़ा था. फिर कोविड आ गया और दो साल टैक्सियां खड़ी रहीं. अब मौजूदा स्थिति को देखते हुए किराए में वृद्धि की गई है.
प्रणय रंजन सिंह ने बताया कि अयोध्या और अन्य जिलों में पहले से ही किराया बढ़ा दिया गया है. उन्होंने बताया कि छोटी गाड़ियां का किराया अब 11 रुपए की जगह 13 रुपए प्रति किमी हो गया है.
मंझले साइज की गाड़ियों का किराया 14 की जगह 16 रुपए प्रति किलोमीटर होगा. ट्रैवलर का किराया 18 की जगह 20 रुपए और बड़े ट्रैवलर का किराया 28 की जगह 30 रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया गया है. अन्य बड़ी गाड़ियों का किराया भी 35 रुपए प्रति किमी हो गया है.
उन्होंने बताया कि मिनिमम रनिंग किलोमीटर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. पहले की तरह लोकल में 200 किलोमीटर और आउटस्टेशन 250 किमी प्रतिदिन की बिलिंग लागू रहेगी.
उन्होंने बताया कि टैक्स और पेट्रोलियम की बढ़ी कीमतों से टैक्सी संचालकों की कमर टूट गई है. इस हिसाब से 3-4 साल पुरानी गाड़ियों पर भी तत्काल रूप से एक से दो लाख टैक्स जमा करने का भार आ गया है.
पूरे प्रदेश में इस नीति को लेकर विरोध जारी है. गाड़ियां खड़ी हो रही है, क्योंकि एक साथ इतना टैक्स जमा करने की हैसियत किसी टैक्सी मालिक में नहीं है. इसको लेकर जल्द ही प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: मऊ में गरजे मुख्यमंत्री, बोले - अब बेटियों-व्यापारियों की सुरक्षा में नहीं लगा सकता कोई सेंध