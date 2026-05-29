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वाराणसी में टैक्सियों का किराया ₹2 प्रति किलोमीटर बढ़ा; टूरिज्म संगठन ने लिया फैसला

टूरिज्म संगठन ने लिया फैसला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: टूरिज्म संगठन ने टैक्सियों का किराया 2 रुपए प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया है. संगठन का कहना है कि लगातार पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं. सरकार ने 15 साल का टैक्स एकमुश्त जमा करने का नियम बना दिया है, इसकी वजह से किराया बढ़ाना जरूरी था. वाराणसी टूरिज्म संगठन के अध्यक्ष प्रणय रंजन सिंह ने बताया कि हम लोग महंगाई की डबल मार झेल रहे हैं. इसलिए 8 वर्ष बाद हमने किराया बढ़ाया है. इससे पहले 2018 में किराया बढ़ा था. फिर कोविड आ गया और दो साल टैक्सियां खड़ी रहीं. अब मौजूदा स्थिति को देखते हुए किराए में वृद्धि की गई है. वाराणसी टूरिज्म संगठन के अध्यक्ष प्रणय रंजन सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) प्रणय रंजन सिंह ने बताया कि अयोध्या और अन्य जिलों में पहले से ही किराया बढ़ा दिया गया है. उन्होंने बताया कि छोटी गाड़ियां का किराया अब 11 रुपए की जगह 13 रुपए प्रति किमी हो गया है.