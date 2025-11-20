ETV Bharat / state

नूंह में 76 लाख की हेरोइन जब्त, टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार, कार भी जब्त

ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत नूंह CIA तावडू ने 76 लाख की 383 ग्राम हेरोइन के साथ टैक्सी ड्राइवर तस्कर गुरविंदर सिंह को गिरफ्तार किया.

Nuh Drug Peddler Arrested
हेरोइन सहित टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 20, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह: जिले में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान CIA तावडू को बड़ी सफलता हाथ लगी है. टीम ने 76 लाख रुपये की हेरोइन के साथ एक टैक्सी ड्राइवर-नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान राजस्थान निवासी गुरविंदर सिंह उर्फ़ गुरविन्द्र के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी की स्विफ्ट डिजायर कार भी कब्जे में ले ली है.

घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा: इस बारे में सहायक पुलिस अधीक्षक नूंह आयुष यादव ने बताया कि, "बुधवार दोपहर मोहम्मदपुर अहीर क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी गुरविंदर सिंह टैक्सी चलाने के आड़ में हेरोइन की तस्करी करता है. वह गुरुग्राम–नौरंगपुर से भारी मात्रा में हेरोइन खरीदकर तावडू होते हुए अपने गांव की ओर जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने क्लीनैक्स कंपनी से आगे नौरंगपुर–तावडू रोड पर सघन नाकाबंदी कर दी. करीब 2:30 बजे एक सफेद स्विफ्ट डिज़ायर कार नोरंगपुर की ओर से आती दिखाई दी. पुलिस को देखते ही चालक ने गाड़ी मोड़कर वापस भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया."

हरियाणा पुलिस ऑपरेशन ट्रैकडाउन (ETV Bharat)

तलाशी के दौरान हेरोइन बरामद: पुलिस की मानें तो तलाशी के दौरान चालक की पैंट की जेब से सफेद पॉलिथिन में भरी 383.40 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 76 लाख रुपये आंकी गई है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह लंबे समय से अपने गांव के ही एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर हरियाणा–राजस्थान बॉर्डर पर हेरोइन की सप्लाई करता रहा है. उसने कई बार गुरुग्राम, रेवाड़ी और नूंह में भी नशा पहुंचाने की बात मानी.

आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस: पुलिस ने आरोपी के साथी का भी मुकदमे में नामजद कर लिया है. उसकी जल्द गिरफ्तारी की बात पुलिस ने कही है. इस संबंध में मोहम्मदपुर अहीर थाना में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. बता दें कि इससे पहले नगीना पुलिस ने भी दो गाड़ियों से भारी मात्रा में गांजे की खेप बरामद की थी.

ये भी पढ़ें:हिसार हांसी पुलिस की सख्त कार्रवाई, 61 मुकदमों में वांछित गैंगस्टर को बाजार में घुमाया गया

TAGGED:

OPERATION TRACKDOWN NUH
DRUG PEDDLER ARRESTED NUH
TAXI DRIVER DRUG TRAFFICKING
DRUG SUPPLY NETWORK HARYANA
NUH DRUG PEDDLER ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

चंडीगढ़ कार्निवल 2025 में चमकी विरासत, विंटेज कारों ने लूटी महफिल

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की नई उपलब्धि, विकसित की छिलका रहित जौं की नई किस्म, औषधीय गुणों से भरपूर

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.