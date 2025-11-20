ETV Bharat / state

नूंह में 76 लाख की हेरोइन जब्त, टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार, कार भी जब्त

हेरोइन सहित टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार ( ETV Bharat )

नूंह: जिले में ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान CIA तावडू को बड़ी सफलता हाथ लगी है. टीम ने 76 लाख रुपये की हेरोइन के साथ एक टैक्सी ड्राइवर-नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपी की पहचान राजस्थान निवासी गुरविंदर सिंह उर्फ़ गुरविन्द्र के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी की स्विफ्ट डिजायर कार भी कब्जे में ले ली है. घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ा: इस बारे में सहायक पुलिस अधीक्षक नूंह आयुष यादव ने बताया कि, "बुधवार दोपहर मोहम्मदपुर अहीर क्षेत्र में गश्त के दौरान पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी गुरविंदर सिंह टैक्सी चलाने के आड़ में हेरोइन की तस्करी करता है. वह गुरुग्राम–नौरंगपुर से भारी मात्रा में हेरोइन खरीदकर तावडू होते हुए अपने गांव की ओर जा रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने क्लीनैक्स कंपनी से आगे नौरंगपुर–तावडू रोड पर सघन नाकाबंदी कर दी. करीब 2:30 बजे एक सफेद स्विफ्ट डिज़ायर कार नोरंगपुर की ओर से आती दिखाई दी. पुलिस को देखते ही चालक ने गाड़ी मोड़कर वापस भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया." हरियाणा पुलिस ऑपरेशन ट्रैकडाउन (ETV Bharat)