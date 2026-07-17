ETV Bharat / state

गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर ई-रिक्शा से टकराई टैक्सी, ड्राइवर के सीने के आर-पार हुआ सरिया

गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया. सरियों से भरे ई-रिक्शा से टकराने पर टैक्सी ड्राइवर की मौत हो गई.

Taxi collides with a e rickshaw on Gurugram Dwarka Expressway
गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर ई-रिक्शा से टकराई टैक्सी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 17, 2026 at 8:27 PM IST

|

Updated : July 17, 2026 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें सरियों (लोहे की रॉड) से भरे एक ई-रिक्शा से टकराने के बाद टैक्सी चालक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि ई-रिक्शा में लदे लोहे के सरिये टैक्सी का अगला शीशा तोड़ते हुए चालक के शरीर के आर-पार हो गए, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

द्वारका एक्सप्रेसवे पर हादसा : हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे द्वारका एक्सप्रेसवे पर हुआ. पुलिस के अनुसार गुरुग्राम से दिल्ली जा रही एक तेज रफ्तार कैब ओवरटेक लेन में चल रहे सरिया लदे ई-रिक्शा से पीछे से टकरा गई. ई-रिक्शा में लदा सरिया काफी बाहर निकला हुआ था. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सरिया कैब के अगले हिस्से को चीरते हुए सीधे चालक के शरीर में घुस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर ई-रिक्शा से टकराई टैक्सी (ETV Bharat)

तेज़ रफ्तार हादसे की वजह : वहीं हादसे के समय कैब में एक महिला यात्री भी मौजूद थीं, जो गंभीर रूप से घायल हो गईं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. पुलिस और राहत दल ने मौके पर पहुंचकर महिला को कार से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा. वहीं मृतक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और पीछे से हुई टक्कर को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके.

Taxi collides with a e rickshaw on Gurugram Dwarka Expressway
ड्राइवर के सीने के आर-पार हुआ सरिया (ETV Bharat)
Taxi collides with a e rickshaw on Gurugram Dwarka Expressway
कार के शीशे चकनाचूर (ETV Bharat)
Taxi collides with a e rickshaw on Gurugram Dwarka Expressway
द्वारका एक्सप्रेसवे पर हादसा (ETV Bharat)

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : सोनीपत में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद भीषण आग, ड्राइवर जलकर राख, दूर से दिखा धुएं का गुबार

ये भी पढ़ें : सोनीपत NH-44 पर दर्दनाक हादसा: टायर बदल रहे 3 युवकों को ट्रक ने कुचला, दो की मौके पर मौत, 1 की हालत गंभीर

ये भी पढ़ें : रेवाड़ी में पेड़ से टकराई प्राइवेट बस, पूर्व सैनिक की मौत, 11 यात्री घायल

Last Updated : July 17, 2026 at 8:55 PM IST

TAGGED:

GURUGRAM ACCIDENT
GURUGRAM DWARKA EXPRESSWAY ACCIDENT
गुरुग्राम में हादसा
द्वारका एक्सप्रेसवे
GURUGRAM ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.