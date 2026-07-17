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गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर ई-रिक्शा से टकराई टैक्सी, ड्राइवर के सीने के आर-पार हुआ सरिया

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें सरियों (लोहे की रॉड) से भरे एक ई-रिक्शा से टकराने के बाद टैक्सी चालक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि ई-रिक्शा में लदे लोहे के सरिये टैक्सी का अगला शीशा तोड़ते हुए चालक के शरीर के आर-पार हो गए, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

द्वारका एक्सप्रेसवे पर हादसा : हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे द्वारका एक्सप्रेसवे पर हुआ. पुलिस के अनुसार गुरुग्राम से दिल्ली जा रही एक तेज रफ्तार कैब ओवरटेक लेन में चल रहे सरिया लदे ई-रिक्शा से पीछे से टकरा गई. ई-रिक्शा में लदा सरिया काफी बाहर निकला हुआ था. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सरिया कैब के अगले हिस्से को चीरते हुए सीधे चालक के शरीर में घुस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर ई-रिक्शा से टकराई टैक्सी (ETV Bharat)

तेज़ रफ्तार हादसे की वजह : वहीं हादसे के समय कैब में एक महिला यात्री भी मौजूद थीं, जो गंभीर रूप से घायल हो गईं. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. पुलिस और राहत दल ने मौके पर पहुंचकर महिला को कार से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा. वहीं मृतक चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और पीछे से हुई टक्कर को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके.