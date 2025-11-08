ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में हाईवे पर कार में लगी आग, जलकर राख हुई अंदर रखी करोड़ों की नकदी, मालिक गायब

कार में लगी आग और बरामद जले नोट ( Photo Courtesy- Chittorgarh police )

चित्तौड़गढ़: भीलवाड़ा-उदयपुर सिक्सलेन हाईवे पर रिठौला चौराहे के पास शनिवार शाम एक टैक्सी कार में अचानक आग भड़क उठी. दमकल की मदद से आग बुझाई गई तो कार के अंदर का मंजर देख पुलिस वाले भी दंग रह गए. सीटों के नीचे रखे बैग में 500-500 रुपये के नोटों की गड्डियां जलकर राख हो चुकी थीं. अनुमान है कि कार में दो करोड़ रुपये तक की नकदी थी, जो पूरी तरह स्वाहा हो गई. सबसे बड़ा सवाल यह कि इतनी बड़ी रकम जलने के बाद भी न तो कार का ड्राइवर मौके पर मिला और न ही नकदी का कोई मालिक सामने आया. पुलिस ने कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है, क्योंकि कोई शिकायत ही नहीं आई. जले नोटों का वजन निकला करीब 2 किलो: सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह ने बताया कि शनिवार शाम करीब 4 बजे कंट्रोल रूम पर सूचना मिली कि रिठौला चौराहे के पास एक कार में आग लगी है. तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची. कार भीलवाड़ा से उदयपुर की ओर जा रही थी. नगर परिषद की दमकल बुलाकर आग पर काबू पाया गया. कार का बड़ा हिस्सा जल चुका था. जलकर राख हुई कार (Photo Courtesy- Chittorgarh police)