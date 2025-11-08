ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में हाईवे पर कार में लगी आग, जलकर राख हुई अंदर रखी करोड़ों की नकदी, मालिक गायब

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कार के पास कोई नहीं मिला. पुलिस को शक है कि ये पैसा हवाला-अफीम तस्करी का हो सकता है.

कार में लगी आग
कार में लगी आग और बरामद जले नोट (Photo Courtesy- Chittorgarh police)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 7:55 PM IST

3 Min Read
चित्तौड़गढ़: भीलवाड़ा-उदयपुर सिक्सलेन हाईवे पर रिठौला चौराहे के पास शनिवार शाम एक टैक्सी कार में अचानक आग भड़क उठी. दमकल की मदद से आग बुझाई गई तो कार के अंदर का मंजर देख पुलिस वाले भी दंग रह गए. सीटों के नीचे रखे बैग में 500-500 रुपये के नोटों की गड्डियां जलकर राख हो चुकी थीं. अनुमान है कि कार में दो करोड़ रुपये तक की नकदी थी, जो पूरी तरह स्वाहा हो गई. सबसे बड़ा सवाल यह कि इतनी बड़ी रकम जलने के बाद भी न तो कार का ड्राइवर मौके पर मिला और न ही नकदी का कोई मालिक सामने आया. पुलिस ने कोई मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है, क्योंकि कोई शिकायत ही नहीं आई.

जले नोटों का वजन निकला करीब 2 किलो: सदर थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह ने बताया कि शनिवार शाम करीब 4 बजे कंट्रोल रूम पर सूचना मिली कि रिठौला चौराहे के पास एक कार में आग लगी है. तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची. कार भीलवाड़ा से उदयपुर की ओर जा रही थी. नगर परिषद की दमकल बुलाकर आग पर काबू पाया गया. कार का बड़ा हिस्सा जल चुका था.

जलकर राख हुई कार
जलकर राख हुई कार (Photo Courtesy- Chittorgarh police)

इसे भी पढ़ें- हाइवे पर कार बनी आग का गोला, कार सवार लोगों ने कूद कर बचाई जान

थानाधिकारी ने बताया कि अंदर जांच की तो बैग में 500 रुपये के नोटों की गड्डियां मिलीं, जो बुरी तरह जल चुकी थीं. नोटों को गिनना नामुमकिन था. पुलिस ने जले हुए नोटों को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर जब्त किया. वजन करवाया तो करीब 2 किलोग्राम निकला. थानाधिकारी ने कहा, अभी राशि का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अनुमानित तौर पर दो करोड़ तक हो सकती है.

हवाला या अफीम तस्करी का काला पैसा?: चित्तौड़गढ़ अफीम उत्पादन का बाहुल्य क्षेत्र है. इतनी बड़ी नकदी बिना मालिक के मिलने से हवाला कारोबार और मादक पदार्थ तस्करी की आशंका गहरा गई है. पुलिस हर कोण से जांच कर रही है. थानाधिकारी ने बताया कि कार को थाने लाया गया है. नंबर के आधार पर मालिक का पता लगाया जा रहा है. मालिक से पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह पैसा किसका था और कहां ले जाया जा रहा था.

कार से बरामद हुए जले हुए नोट
कार से बरामद हुए जले हुए नोट (Photo Courtesy- Chittorgarh police)

थानाधिकारी निरंजन प्रताप सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है. न तो ड्राइवर मिला और न ही कोई प्रार्थी सामने आया. पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर कार और जली नकदी को जब्त कर लिया है. जांच जारी है.

