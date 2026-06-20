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खटीमा टनकपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, टैक्सी और ट्रैक्टर-ट्रॉली की जोरदार टक्कर

सड़क हादसा चंपावत जिले में खटीमा टनकपुर नेशनल हाईवे पर हुई. इस हादसे में टैक्सी ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई.

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नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 20, 2026 at 5:48 PM IST

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खटीमा: उत्तराखंड के चंपावत जिले से बड़ी खबर सामने आई है. टनकपुर-बिचई इलाके में ट्रैक्टर-ट्रॉली और टैक्सी कार की जोरदार टक्कर हो गई. इस हादसे में जहां ट्रैक्टर सवार तीन लोग घायल हो गए. वहीं कार सवार व्यक्ति की भी मौत हो गई. मृतक की पहचाना टैक्सी ड्राइवर के रूप में हुई है, जिनका नाम हरीश था.

हरीश पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट इलाके के रहने वाले थे. बताया जा रहा है कि हरीश अपनी टैक्सी कार में सवारी छोड़ लौट रहे थे. तभी बीच रास्ते में ये दुर्घटना हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए शव मोर्चरी में रखवा दिया है. वहीं तीन घायलों का टनकपुर उपजिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक खटीमा टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को एक बिचई स्थित सेल्स टैक्स कार्यालय के पास बेकाबू टैक्सी आगे चल रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा भिड़ी. इस हादसे में टैक्सी ड्राइवर हरीश की मौत हो गई. हरीश (34) पुत्र मोहन राम सवारियों को छोड़कर टैक्सी से टनकपुर लौट रहे थे. तभी सुबह करीब 7:30 बजे उनकी टैक्सी अचानक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर-ट्रॉली के पीछे जा टकराई.

टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैक्सी के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से चालक को बाहर निकालकर 108 एंबुलेंस से उप जिला अस्पताल टनकपुर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. चिकित्सकों के अनुसार सिर में गंभीर चोट लगने से हरीश की मौत हुई.

हादसे में ट्रैक्टर चालक दयाराम, उनकी पत्नी रामवती और राजेश्वरी भी घायल हुए हैं. तीनों का उपचार उप जिला अस्पताल में कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है. गौरतलब है कि चम्पावत जिले में लगातार दूसरे दिन बड़ा सड़क हादसा हुआ है. एक दिन पूर्व बाराकोट क्षेत्र में कार के खाई में गिरकर आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई थी.

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