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ग्रेटर नोएडा में खुले नाले में गिरे 10 साल के मासूम के लिए 'रक्षक' बने यात्रीकर अधिकारी राजेश मोहन, परिवहन आयुक्त ने दिया प्रशंसा पत्र

नाले में कूदे अधिकारी, सुरक्षित निकाला बच्चा, परिवहन विभाग ने थपथपाई पीठ

फर्ज के साथ इंसानियत
फर्ज के साथ इंसानियत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 9:57 AM IST

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लखनऊ: परिवहन विभाग के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर विभाग की छवि को दागदार बना रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिनमें मानवता जिंदा है, और वो अपने फर्ज से विभाग की छवि में चार चांद लगा रहे हैं. ग्रेटर नोएडा में पोस्टेड एक अधिकारी ने फर्ज के साथ इंसानियत की मिसाल पेश की. जिसकी चौतरफा सराहना हो रही है.

बच्चे की बचाई जान: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में 'पीटीओ' यानी 'यात्री कर अधिकारी' के पद राजेश मोहन आसीन हैं. गौतमबुद्ध नगर में इनकी पोस्टिंग है. 7 जुलाई को दोपहर करीब एक बजे ग्रेटर नोएडा इलाके में यात्री कर अधिकारी राजेश मोहन अपनी ड्यूटी पर थे. उसी दौरान एक महिला को रोते हुए देख वो रूक गए. फिर पता चला कि महिला का 10 साल का बेटा सड़क किनारे एक गहरे मेनहोल में गिर गया है. राजेश मोहन ने मानवीय संवेदना और एक राजकीय अधिकारी के रूप में जन प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए अपने दल की मदद से स्वयं बच्चे को जीवित अवस्था में मेनहोल से सुरक्षित बाहर निकाला.

नाले में कूदकर राजेश मोहन ने बचाई बच्चे की जान
नाले में कूदकर राजेश मोहन ने बचाई बच्चे की जान (Photo Credit: ETV Bharat)

विभाग से मिला सम्मान: ड्यूटी के दौरान इस बड़ी मानवीय मदद की जानकारी परिवहन विभाग को उनके साथियों ने दी. जिसके बाद उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के आयुक्त आशुतोष रंजन ने राजेश मोहन की जमकर तारीफ की और उनका सम्मान किया. एक प्रशंसा पत्र देकर उनका मनोबल बढ़ाया.

परिवहन आयुक्त ने दिया प्रशंसा पत्र
परिवहन आयुक्त ने दिया प्रशंसा पत्र (Photo Credit: ETV Bharat)

राजेश मोहन ने एक लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान, पीड़ित की सहायता करते हुए बच्चे को आसन्न मृत्यु के संकट से सुरक्षित निकाला. उसकी जान बचाना, उनकी उत्कृष्ट मानवीय संवेदना का परिचायक है. उनका यह कार्य परिवहन विभाग के अन्य अधिकारियों - कर्मचारियों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण है.- आशुतोष निरंजन, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर

परिवार ने जताया आभार: पीड़ित बच्चे के परिजनों ने भी यात्री कर अधिकारी राजेश मोहन के प्रति आभार जताया है. परिवार ने कहा कि, संकट की घड़ी में राजेश मोहन उनके बच्चे के लिए रक्षक और देवदूत बनकर पहुंचे. अगर वे वक्त पर नहीं आते और तत्परता नहीं दिखाते तो उनके घर का चिराग बुझ जाता.

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