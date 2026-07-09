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ग्रेटर नोएडा में खुले नाले में गिरे 10 साल के मासूम के लिए 'रक्षक' बने यात्रीकर अधिकारी राजेश मोहन, परिवहन आयुक्त ने दिया प्रशंसा पत्र

लखनऊ: परिवहन विभाग के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर विभाग की छवि को दागदार बना रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिनमें मानवता जिंदा है, और वो अपने फर्ज से विभाग की छवि में चार चांद लगा रहे हैं. ग्रेटर नोएडा में पोस्टेड एक अधिकारी ने फर्ज के साथ इंसानियत की मिसाल पेश की. जिसकी चौतरफा सराहना हो रही है.

बच्चे की बचाई जान: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में 'पीटीओ' यानी 'यात्री कर अधिकारी' के पद राजेश मोहन आसीन हैं. गौतमबुद्ध नगर में इनकी पोस्टिंग है. 7 जुलाई को दोपहर करीब एक बजे ग्रेटर नोएडा इलाके में यात्री कर अधिकारी राजेश मोहन अपनी ड्यूटी पर थे. उसी दौरान एक महिला को रोते हुए देख वो रूक गए. फिर पता चला कि महिला का 10 साल का बेटा सड़क किनारे एक गहरे मेनहोल में गिर गया है. राजेश मोहन ने मानवीय संवेदना और एक राजकीय अधिकारी के रूप में जन प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए अपने दल की मदद से स्वयं बच्चे को जीवित अवस्था में मेनहोल से सुरक्षित बाहर निकाला.