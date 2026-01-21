ETV Bharat / state

अब म्यूटेशन की प्रक्रिया होगी आसान, रजिस्ट्री के बाद नहीं कराया निगम में टैक्स निर्धारण तो देना होगा 8 प्रतिशत एक्स्ट्रा पेमेंट

वाराणसी: वाराणसी नगर निगम में अब मकानों के नामांतरण (म्यूटेशन) और टैक्स संबंधी जानकारियां आसान और पारदर्शी होने जा रही है. शासन के निर्देश पर नगर निगम ने नगर निगम (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि 2024 का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इसे निगम की कार्यकारिणी व सदन से इसकी हरी झंडी मिल चुकी है. वहीं शासन से स्वीकृति मिलने पर यह प्रभावी होगी.

100 रुपये का आवेदन शुल्क तय किया गया: इस नई व्यवस्था के लागू होने से शहरवासियों को निगम के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी. इसमें अधिकांश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. इस बारे में वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन और शुल्क संपत्ति के स्वामित्व या विवरण में बदलाव के लिए अब नगर निगम की वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए अधिकतम 100 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है.

रजिस्ट्री होने के तीन माह के भीतर आवेदन न करने पर विलंब शुल्क का प्रावधान है. (Photo Credit: ETV Bharat)

मृत्यु के बाद म्यूटेशन के लिए समय सीमा तय: निर्विवाद प्रकरणों में ऑनलाइन आवेदन के बाद 45 कार्य दिवसों के भीतर निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. नये निर्माण या पुनर्निर्माण की स्थिति में भवन स्वामी को 60 दिनों के भीतर स्वयं निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म.1 ) भरकर निगम में जमा करना होगा. उन्होंने बताया कि मृत्यु के बाद म्यूटेशन के लिए भी आसान काम होगा. यदि किसी संपत्ति स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारी को छह माह के भीतर इसकी सूचना नगर आयुक्त को देनी होगी.