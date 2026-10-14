ETV Bharat / state

पलामू में जल 'कर' वसूलने के लिए शुरू हुई ग्रामसभा, पलामू डीसी ने खुद से जमा किया टैक्स

ग्रामीणों के साथ बैठक करते पलामू डीसी ( Etv Bharat )

पलामूः जिले में 'हर घर नल' योजना से टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिले के चैनपुर प्रखंड के भडगांवा पंचायत से इस अभियान की शुरुआत हुई. पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बुधवार को इस अभियान की शुरुआत की. भडगांवा पंचायत में जल कर (water tax) को लेकर आयोजित ग्राम सभा में डीसी ने भाग लिया और खुद से जल कर को जमा किया.

दरअसल पलामू के जिन गांवों में हर घर नल योजना संचालित है उन गांव में जल कर वसूलने की प्रक्रिया शुरू की गई है. जल टैक्स वसूलने की प्रक्रिया ग्राम सभा के माध्यम से की जानी है.