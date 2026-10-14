पलामू में जल 'कर' वसूलने के लिए शुरू हुई ग्रामसभा, पलामू डीसी ने खुद से जमा किया टैक्स
पलामू में 'हर घर नल' योजना के तहत टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 14, 2026 at 3:38 PM IST
पलामूः जिले में 'हर घर नल' योजना से टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिले के चैनपुर प्रखंड के भडगांवा पंचायत से इस अभियान की शुरुआत हुई. पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बुधवार को इस अभियान की शुरुआत की. भडगांवा पंचायत में जल कर (water tax) को लेकर आयोजित ग्राम सभा में डीसी ने भाग लिया और खुद से जल कर को जमा किया.
दरअसल पलामू के जिन गांवों में हर घर नल योजना संचालित है उन गांव में जल कर वसूलने की प्रक्रिया शुरू की गई है. जल टैक्स वसूलने की प्रक्रिया ग्राम सभा के माध्यम से की जानी है.
शुल्क न चुकाने से योजनाएं खराब हो जाती हैंः DC
पलामू के DC दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि वे यह दावा नहीं कर रहे हैं कि जिले की पेयजल आपूर्ति योजनाएं पूरी तरह ठीक से काम कर रही हैं. हालांकि, इनके संचालन के दौरान तकनीकी समस्याएं आती हैं, अक्सर पानी का शुल्क न चुकाने के कारण ये योजनाएं खराब हो जाती हैं और अंततः मरम्मत के लायक नहीं रहतीं.
जल कर वसूलने की योजना तैयारः DC दिलीप प्रताप सिंह शेखावत
उन्होंने कहा कि लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पलामू में जल कर वसूलने की योजना तैयार की गई है. ताकि ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति को बेहतर किया जा सके और इसे हमेशा ठीक रखा जा सके.
जल कर की राशि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के खाते में जाएगी. समिति ही इस योजना की राशि को खर्च करेगी. 62 रुपए प्रति यूनिट जल कर वसूलने का निर्णय लिया गया है.
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