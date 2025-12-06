ETV Bharat / state

सुख की सरकार के लिए चिंता की बात, इन कारणों से टैक्स कलेक्शन में गिरावट, जानिए वेतन व पेंशन के खर्च की A B C

हिमाचल प्रदेश पर एक लाख करोड़ का कर्ज होने वाला है. वहीं, टैक्स कलेक्शन में आई गिरावट से सरकार की चिंता बढ़ गई है.

हिमाचल विधानसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू
हिमाचल विधानसभा में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhu Facebook Post)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 8:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में जब भी खजाने की सेहत की बात आती है, सबका ध्यान कर्ज के मर्ज की तरफ खिंच जाता है. हिमाचल पर कर्ज का भार एक लाख करोड़ रुपए होने वाला है. ये चिंता की बात है, लेकिन इसी चिंता के साथ एक और बड़ी चिंता जुड़ गई है. हिमाचल सरकार का टैक्स कलेक्शन गिरा है. इसका कारण जीएसटी स्लैब में बदलाव और बिजली परियोजनाओं पर दो फीसदी लैंड रेवेन्यू के अनुमानित कलेक्शन से जुड़ा है.

हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में पेश एफआरबीएम यानी फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रूल्स-2005 के नियम-7 के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के फार्म पांच में कुछ चिंताजनक बातें सामने आई हैं. विधानसभा में पेश फार्म पांच में दर्ज किया गया है कि टैक्स कलेक्शन में गिरावट का अनुमान है. जीएसटी स्लैब, लैंड रेवेन्यू व स्टेट एक्साइज में गिरावट के कारण टैक्स रेवेन्यू 1726.55 करोड़ की कमी की संभावना है.

उल्लेखनीय है कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जीएसटी दरों का युक्तिकरण किया गया है. युक्तिकरण में 12 प्रतिशत व 28 प्रतिशत स्लैब को खत्म कर दिया गया है. इससे हिमाचल को नुकसान उठाना पड़ा है. इस कारण स्टेट जीएसटी में आगामी वित्त वर्ष में भी कमी संभावित है. इसी बीच, लैंड रेवेन्यू के आकलन में देरी के कारण राज्य को एक हजार करोड़ रुपए की प्राप्ति नहीं होगी.

यहां बता दें कि राज्य सरकार ने बिजली परियोजनाओं पर दो फीसदी लैंड रेवेन्यू लागू किया है. इस प्रक्रिया में देरी होने के कारण रेवेन्यू आने में विलंब होगा. इसके एक हजार करोड़ रुपए की प्राप्ति नहीं होगी. दो फीसदी लैंड रेवेन्यू से राज्य को कम से कम दो हजार करोड़ रुपए मिलने के आसार हैं. इसके अलावा चिंता के बिंदु राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के रूप में है. हिमाचल का राजस्व घाटा 1044 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की संभावना है. वहीं, राजकोषीय घाटा 1776 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ने के आसार हैं.

सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स से आएगा सुख का सांस

इसी बीच, हिमाचल सरकार के लिए एक सांस सुख की भी है. ये सांस केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के अनुदान के रूप में है. एफआरबीएम में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में 1662.73 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी संभावित है. इसका कारण एनडीआरएफ, पीएम आवास योजना, मनरेगा, श्री रेणुका जी बांध विस्थापितों की मुआवजा राशि, पीएमजीएसवाई, पीएम कृषि सिंचाई योजना आदि की अनुदान राशि है.

वेतन व पेंशन की एबीसी

हिमाचल सरकार के खजाने पर वेतन व पेंशन सहित ब्याज की अदायगी व लिए गए कर्ज की वापसी का भार है. हिमाचल में इस साल वेतन पर 13837 करोड़ रुपए का खर्च आया है. पेंशन का खर्च 10850 करोड़ रुपए से अधिक है. इसी प्रकार राज्य सरकार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर सालाना 1606 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं. सब्सिडी पर खर्च बढ़ेगा. ये खर्च 2508 करोड़ रुपए सालाना होगा. राज्य सरकार ने सदन में कहा है कि राजकोषीय प्रबंधन के लिए मजबूत नीति अपनाई जाएगी. इसके अलावा एक्सर्टनल एडेड प्रोजेक्ट्स के माध्यम से वित्तीय संसाधनों में मदद ली जाएगी. स्टेट की टैक्स व नॉन टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन को बढ़ाया जाएगा.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है, 'राज्य सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं. उनका परिणाम दिखने लगा है'.

राज्य सरकार के पूर्व वित्त सचिव केआर भारती का कहना है, 'टैक्स कलेक्शन के उपायों को और मजबूत करने की जरूरत है'.

ये भी पढ़ें: CM सुक्खू के 5 सलाहकार, ढाई लाख तक सैलरी, दौरों पर लाखों खर्च, एक रुपया वेतन लेते हैं गोकुल बुटेल

TAGGED:

HIMACHAL WINTER SESSION 2025
TAX COLLECTION DECLINE
HIMACHAL TAX COLLECTION
SUKHU GOVT
HP EXPENDITURE ON SALARY PENSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.