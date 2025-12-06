ETV Bharat / state

सुख की सरकार के लिए चिंता की बात, इन कारणों से टैक्स कलेक्शन में गिरावट, जानिए वेतन व पेंशन के खर्च की A B C

शिमला: हिमाचल में जब भी खजाने की सेहत की बात आती है, सबका ध्यान कर्ज के मर्ज की तरफ खिंच जाता है. हिमाचल पर कर्ज का भार एक लाख करोड़ रुपए होने वाला है. ये चिंता की बात है, लेकिन इसी चिंता के साथ एक और बड़ी चिंता जुड़ गई है. हिमाचल सरकार का टैक्स कलेक्शन गिरा है. इसका कारण जीएसटी स्लैब में बदलाव और बिजली परियोजनाओं पर दो फीसदी लैंड रेवेन्यू के अनुमानित कलेक्शन से जुड़ा है.

हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में पेश एफआरबीएम यानी फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रूल्स-2005 के नियम-7 के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के फार्म पांच में कुछ चिंताजनक बातें सामने आई हैं. विधानसभा में पेश फार्म पांच में दर्ज किया गया है कि टैक्स कलेक्शन में गिरावट का अनुमान है. जीएसटी स्लैब, लैंड रेवेन्यू व स्टेट एक्साइज में गिरावट के कारण टैक्स रेवेन्यू 1726.55 करोड़ की कमी की संभावना है.

उल्लेखनीय है कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जीएसटी दरों का युक्तिकरण किया गया है. युक्तिकरण में 12 प्रतिशत व 28 प्रतिशत स्लैब को खत्म कर दिया गया है. इससे हिमाचल को नुकसान उठाना पड़ा है. इस कारण स्टेट जीएसटी में आगामी वित्त वर्ष में भी कमी संभावित है. इसी बीच, लैंड रेवेन्यू के आकलन में देरी के कारण राज्य को एक हजार करोड़ रुपए की प्राप्ति नहीं होगी.

यहां बता दें कि राज्य सरकार ने बिजली परियोजनाओं पर दो फीसदी लैंड रेवेन्यू लागू किया है. इस प्रक्रिया में देरी होने के कारण रेवेन्यू आने में विलंब होगा. इसके एक हजार करोड़ रुपए की प्राप्ति नहीं होगी. दो फीसदी लैंड रेवेन्यू से राज्य को कम से कम दो हजार करोड़ रुपए मिलने के आसार हैं. इसके अलावा चिंता के बिंदु राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के रूप में है. हिमाचल का राजस्व घाटा 1044 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की संभावना है. वहीं, राजकोषीय घाटा 1776 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ने के आसार हैं.

सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स से आएगा सुख का सांस